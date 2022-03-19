Другие жертвы Путина: «Россия обращается со своими солдатами, как с кусками мяса, позволяя им гнить»

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB The body of a soldier, without insignia, who the Ukrainian military claim is a Russian army serviceman killed in fighting, lies on a road outside the city of Kharkiv, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Maksim Levin

«Россия обращается со своими солдатами, как с кусками мяса, оставляя их гнить», — говорится в видео для американской сети CBS солдат по прозвищу «призрак». За ним дюжина тел российских бойцов сваливается в грузовик-рефрижератор.

Журналист престижного сигнала Крис Ливсей жестко и честен: «В войне дезинформации Владимира Путина жертвами становятся его собственные солдаты».

Дело в том, что в своей полностью смазанной пропагандистской машине Москва не говорит о вторжении и скрывает украинское сопротивление. В этой лжи он также скрывает тревожное число жертв среди своих войск, большинство из которых молодые призывники.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что почти 14 400 российских военнослужащих погибли на захваченной территории по состоянию на эту субботу. Россия не предоставляет информацию, поэтому сравнивать данные очень сложно.

Кроме того, согласно украинским подробностям, силы Путина также потеряли 95 самолетов, 115 вертолетов, 1470 бронемашин, 213 артиллерийских орудий и другую технику Вооруженных сил России с момента вторжения.

По оценкам американских спецслужб, за три недели, прошедшие с момента вторжения в Украину, погибло более 7000 российских солдат , что превышает число американских военнослужащих, погибших в войнах в Ираке и Афганистане, по данным газеты «Нью-Йорк Таймс».

Как сообщили The New York Times официальные лица США, потери будут иметь негативные последствия для эффективности российских войск, в том числе сражающихся с танками.

Представители Пентагона сообщили газете, что, когда 10% членов воинской части умирают или получают ранения, это подразделение больше не может осуществлять боевые действия.

Несколько дней назад Infobae рассказала, как солдатские матери могут стать одним из самых страшных кошмаров Путина.

Официальная версия, поддерживаемая российским правительством и усиливающая медиасеть, которая поддерживает все более обесцениваемое слово Кремля, гласит, что только профессионалы участвуют в том, что Россия назвала «специальной операцией» на Украине. Однако семьи призывников, которые проходят обязательную военную службу или проходят практику в некоторых силах безопасности, не говорят об этом и в отсутствие информации от властей о судьбе своих мальчиков опасаются за них. Для родителей этих неопытных 18- или 20-летних мальчиков, у которых в лучшем случае едва хватает пары месяцев обучения, нет никакой «спецоперации», а война, на которую российские власти тайно забрали их детей ; война, к которой они не готовы и к которой использовали - кричат они в разгар отчаяния - как «пушечное мясо».

Во время брифинга Пентагона США несколько дней назад было высказано предположение, что значительное число россиян, воюющих в Украине, являются призывниками, и это может объяснить их неопытность и отсутствие знаний о том, что они должны делать.

Российские законы запрещают призывникам участвовать в боевых действиях. По словам адвоката Александра Латынина, по закону, если призывник добровольно хочет пойти на войну по контракту, он может это сделать, но у него должно быть не менее трех месяцев обучения или одного месяца, в зависимости от уровня образования. Однако на практике солдат принудительными методами заставляли подписывать контракты, говорят их родственники.

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