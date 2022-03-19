Затяжной COVID: проблема бесконечной жизни с последствиями инфекции

После перенесенной коронавирусной инфекции, будь то бессимптомная, с небольшими симптомами или в тяжелой форме, у всех пациентов возникает постоянный страх: длительный COVID или Долгий COVID.

По оценкам, во всем мире более 10% пациентов, перенесших COVID-19, прошли длительный или постоянный опыт COVID, что вскоре станет одним из самых частых визитов к врачу в недалеком будущем. При этом синдроме симптомы сохраняются после четырех недель заражения, и даже продление может превышать 12 недель.

Он характеризуется такими симптомами, как крайняя усталость, одышка, спутанность сознания, расстройство сна, лихорадка, желудочно-кишечные проблемы, беспокойство, депрессия, головная боль, сердцебиение и тахикардия, потеря обоняния и вкуса, а также другие расстройства в различных органы. Уже описано 200 симптомов или признаков, связанных с постострой картиной инфекции, которую обычно называют длительным COVID или пост-COVID.

Специалисты со всего мира предупреждают, что большое количество взрослых и молодых людей, перенесших COVID, даже если у них не было ранее существовавших заболеваний, могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем в ближайшие годы . Тема, которая включает тех, у кого не было заболевания с симптомами.

Другие инфекционные заболевания, вызвавшие эпидемии или пандемии, такие как грипп, полиомиелит или лихорадка Эбола, также затронули пострадавших, и есть эксперты, которые считают, что их следует извлечь из уроков, оставленных этими чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения в прошлом.

«В целом, физические последствия инфекций становятся очевидными для общества. Вот почему это считается проблемой общественного здравоохранения. Воздействие на психическое здоровье остается незамеченным, почти до такой степени, что его делают невидимым. Долгосрочные последствия вируса еще не ясны, но очевидно, что эти годы пандемии породили множество проблем с психическим здоровьем, которые окажут влияние в среднесрочной и долгосрочной перспективе . Системы здравоохранения должны быть готовы к годам после пандемии коронавируса», — сказал Infobae Ариэль Голдман, президент Аргентинской ассоциации экономики здравоохранения.

«Недавняя история показывает нам, что многие заболевания, особенно вирусные, могут привести к очень тяжелым долгосрочным последствиям, и самое страшное, что врачи хорошо подготовлены для лечения неотложных или острых заболеваний и менее способны справляться с «послезавтра» ущерб, который могут оставить хронические заболевания», - предупредил кардиолог Марио Боскис из Аргентинского общества кардиологов.

В диалоге с Infobae эксперт добавил: «Многие люди, выздоровевшие после COVID-19, обращаются к нам по поводу постоянных симптомов, таких как усталость, одышка, боль в суставах или когнитивные расстройства. Чаще всего говорят, что они чувствуют, что они не тот человек, который был до заражения . Теперь задача состоит в том, чтобы найти причинно-следственную связь между вирусом и симптомами. Его отсутствие в диагностических тестах заставляет нас думать о воспалительной реакции, вызванной вирусом, которая сохраняется в течение нескольких месяцев».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), наконец, решила определить эту патологию и, таким образом, признать существование заболевания, которое является фундаментальной поддержкой для всех тех пациентов, которым приходилось слушать слишком много раз что все в их голове, или что все, что вам нужно, это терпение.

Это настолько необходимое действие, что Испанское общество врачей общей практики и семейных врачей (SEMG) уже имело свое собственное описание и теперь погружено в создание руководств и протоколов для своего подход. «Важность определения заключается в том, что оно придает конкретный вес и свою сущность заболеванию», - объясняет Лоренцо Арментерос, представитель SEMG, который стремится создать большой реестр пациентов, который позволяет нам измерять заболевание. Таким образом, можно определить кластеры, сгруппировать пациентов по различным характеристикам, таким как возраст, пол или сопутствующие заболевания, и, таким образом, изучить заболеваемость в каждой конкретной группе.

Так называемые постинфекционные синдромы давно известны в медицине. Они возникают в результате общевирусного процесса (например, простого гриппа) и характеризуются состоянием усталости, иногда сопровождающимся головными болями. Но постоянный COVID — это совсем другое. Нечто подобное даже не возникло после заболевания, вызванного другими коронавирусами, такими как SARS и MERS, или, по крайней мере, оно не имело статистического значения.

Согласно ранней статистике, эксперты на данный момент знают, что постоянный COVID, по-видимому, более распространен среди мужчин. То же самое происходит с тяжелыми заболеваниями, при которых как госпитализация, так и осложнения чаще возникают у мужчин с хроническими патологиями. То, и другое ассимилируется, так это низкая распространенность среди детей (от 1% до 4% для стойкого COVID).

Еще одной серьезной проблемой будущего может быть раннее старение, есть исследования, которые предсказывают это для тех, кто болел коронавирусом . Как и в случае с любым хроническим заболеванием, есть аспекты, которые мы не сможем узнать до тех пор, пока не пройдут годы, но все еще есть много вопросов, на которые мы должны попытаться ответить сегодня.

Кто подвергается наибольшему риску?

Еще одной серьезной проблемой будущего может стать раннее старение для тех, кто переболел коронавирусом. (Александра Хутник/Нью-Йорк Таймс)

Ученые начали пытаться выяснить, какие пациенты больше всего подвержены риску развития длительного COVID и что может стать причиной такой ситуации. Исследование, которое только что было опубликовано в специализированных СМИ Cell, показывает, что специалисты из Сиэтлского института системной биологии, похоже, нашли частичные ответы.

По мнению специалистов в их работе, люди, у которых есть циркулирующие фрагменты коронавируса, специфические антитела, направленные против их собственных тканей или органов, и возрождение вируса Эпштейна-Барра, по-видимому, подвергаются большему риску . Ученые находятся на пути к лучшему пониманию и прогнозированию продолжительного COVID, при котором пациенты все еще сталкиваются с широким спектром проблем со здоровьем через несколько месяцев после выздоровления. Команда из более чем 50 исследователей обнаружила некоторые маркеры, которые могут быть выявлены на ранней стадии и, по-видимому, коррелируют с длительными симптомами, независимо от того, была ли начальная инфекция тяжелой.

Исследователи наблюдали за 309 пациентами с COVID от первоначального диагноза до выздоровления, два-три месяца спустя, и сравнили их со здоровыми контрольными субъектами. Они проанализировали образцы крови и мазки из носа, интегрировав данные с медицинскими картами пациентов и симптомами, о которых сообщалось самостоятельно.

Ученые стремятся узнать, какие пациенты подвергаются наибольшему риску развития длительного COVID и что может послужить причиной такой ситуации (EFE)

Через три месяца более половины пациентов сообщили об усталости, а четверть — о постоянном кашле. Другие страдали желудочно-кишечными симптомами. Результаты исследования были сложными, с разными профилями, связанными с разными симптомами. В целом ученые отметили, что одним из четырех факторов является уровень РНК коронавируса в крови в начале заражения, показатель вирусной нагрузки. Другим является наличие определенных аутоантител, антител, которые ошибочно атакуют ткани организма, как при таких состояниях, как волчанка и ревматоидный артрит. Третьим фактором является реактивация вируса Эпштейна-Барра, вируса, который заражает большинство людей, часто в молодости, а затем переходит в спящий режим.

Последним фактором является диабет 2 типа, хотя исследователи указали, что в исследованиях с участием большего числа пациентов может оказаться, что диабет является лишь одним из нескольких заболеваний, которые повышают риск продления COVID. Авторы отметили, что их результаты определяют возможные стратегии лечения, которые включают «противовирусные препараты, поскольку они влияют на вирусную нагрузку, и заместительную терапию кортизолом для пациентов с дефицитом».

Комплексное исследование состояло из нескольких компонентов и включало десятки исследователей из различных университетов и центров, включая Институт системной биологии, Вашингтонский университет и Шведский медицинский центр в Сиэтле, где ведущий медицинский автор исследования Джейсон Голдман является инфекционным специалист по заболеваниям.

Инфографика: Марсело Регаладо

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