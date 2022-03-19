Папа Франциск посетил украинских детей, которые бежали от российского вторжения и восстанавливаются в больнице в Риме

В субботу Папа Франциск посетил детей, которые прибыли в Италию из Украины, спасаясь от вторжения в Россию в последние дни, и госпитализируются в педиатрической больнице Бамбино-Джезу, управляемой Ватиканом.
Около 16:00 Фрэнсис неожиданно посетил завод, где находятся госпитализированные дети, прибывшие из Украины, многие из которых больные раком, а также дети, получившие ранения в результате российских взрывов.
Согласно информации из Ватикана, в настоящее время между штаб-квартирой в Риме и штаб-квартирой больницы в городе Палидоро на окраине столицы находится 19 украинских детей, а тех, кто прибыл с начала войны, около 50.
«Папа остановился в залах и посетил всех присутствующих детей, прежде чем вернуться в Ватикан», - сообщили в Святом Престоле.
Франциск вспомнил украинских детей, поступивших в так называемую «больницу Папы Римского» во время сегодняшней аудиенции с организаторами и детьми Антоновского хора, и попросил помолиться за них.
«Давайте помолимся за них... детей «Бамбино Джезу», раненных войной», - сказал понтифик рано в субботу, выступая перед детским хором. «Сейчас трудное время. Мы здесь, в Риме, поможем им совершенствоваться», - сказал он.
На этой неделе понтифик также направил послание, в котором поблагодарил его «за службу, благотворительность, любовь к раненым украинским детям».
Среди допущенных есть четыре девочки, которые прибыли с волонтерской ассоциацией и получили серьезные ранения во время войны. Двое из них перенесли ампутацию верхней конечности, а две другие девочки получили довольно тяжелую черепно-лицевую травму, сообщил журналистам Ватикана профессор Марио Зама, заведующий отделением пластической и челюстно-лицевой хирургии больницы.
Структура, которую все знают как «Госпиталь Папы Римского», предложила принимать украинских детей с различными патологиями, спасаясь от ужасов конфликта. Этот педиатрический центр накапливает опыт лечения детей с онкологическими заболеваниями из Украины, где высокий уровень заболеваемости в значительной степени связан с чернобыльской трагедией.
«Это дипломатия милосердия. Мы всегда рады детям из зон военных действий», - заявила президент Bambino Gesù Мариэлла Энок в своих заявлениях итальянским СМИ.
Согласно последним данным ООН, в настоящее время почти 3,2 миллиона человек пересекли границы, чтобы бежать из Украины.
С информацией от EFE
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