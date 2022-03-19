Папа Франциск посетил украинских детей, которые бежали от российского вторжения и восстанавливаются в больнице в Риме

Pope Francis visits Bambino Gesu Pediatric Hospital to thank for caring for Ukrainian children, who fled the Russian invasion of Ukraine, in Rome, Italy, March 19, 2022. Since the beginning of the conflict, the hospital has taken care of about 50 Ukrainian children. Vatican Media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

В субботу Папа Франциск посетил детей, которые прибыли в Италию из Украины, спасаясь от вторжения в Россию в последние дни, и госпитализируются в педиатрической больнице Бамбино-Джезу, управляемой Ватиканом.

Около 16:00 Фрэнсис неожиданно посетил завод, где находятся госпитализированные дети, прибывшие из Украины, многие из которых больные раком, а также дети, получившие ранения в результате российских взрывов.

С начала конфликта больница оказала помощь примерно 50 украинским детям (Vatican Media/Reuters)

Согласно информации из Ватикана, в настоящее время между штаб-квартирой в Риме и штаб-квартирой больницы в городе Палидоро на окраине столицы находится 19 украинских детей, а тех, кто прибыл с начала войны, около 50.

«Папа остановился в залах и посетил всех присутствующих детей, прежде чем вернуться в Ватикан», - сообщили в Святом Престоле.

На фотографиях, отправленных пресс-службой Ватикана, изображен понтифик в сопровождении президента Бамбино Джезу Мариэллы Энох, которая ласкает девушку по имени Лидия в возрасте около 8 лет с перевязанной головой (Vatican Media/Reuters)

Франциск вспомнил украинских детей, поступивших в так называемую «больницу Папы Римского» во время сегодняшней аудиенции с организаторами и детьми Антоновского хора, и попросил помолиться за них.

«Давайте помолимся за них... детей «Бамбино Джезу», раненных войной», - сказал понтифик рано в субботу, выступая перед детским хором. «Сейчас трудное время. Мы здесь, в Риме, поможем им совершенствоваться», - сказал он.

Папа познакомился с украинскими детьми, которые в настоящее время находятся в педиатрической больнице Бамбино Джезу в Риме (Vatican Media/Reuters)

На этой неделе понтифик также направил послание, в котором поблагодарил его «за службу, благотворительность, любовь к раненым украинским детям».

Среди допущенных есть четыре девочки, которые прибыли с волонтерской ассоциацией и получили серьезные ранения во время войны. Двое из них перенесли ампутацию верхней конечности, а две другие девочки получили довольно тяжелую черепно-лицевую травму, сообщил журналистам Ватикана профессор Марио Зама, заведующий отделением пластической и челюстно-лицевой хирургии больницы.

Улыбающийся 85-летний Франсиско протянул руку детям, когда шел по палатам больницы Бамбино Джезу (Vatican Media/Reuters)

Структура, которую все знают как «Госпиталь Папы Римского», предложила принимать украинских детей с различными патологиями, спасаясь от ужасов конфликта. Этот педиатрический центр накапливает опыт лечения детей с онкологическими заболеваниями из Украины, где высокий уровень заболеваемости в значительной степени связан с чернобыльской трагедией.

«Это дипломатия милосердия. Мы всегда рады детям из зон военных действий», - заявила президент Bambino Gesù Мариэлла Энок в своих заявлениях итальянским СМИ.

Согласно последним данным ООН, в настоящее время почти 3,2 миллиона человек пересекли границы, чтобы бежать из Украины.

С информацией от EFE

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