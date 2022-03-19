Папа Франциск обнародовал новую Конституцию Ватикана

Папа Франциск обнародовал в эту субботу новую Конституцию, которая реорганизует руководящий орган Ватикана, вводит большую финансовую прозрачность и открывает его для женщин и мирян, выполняя обещание, данное перед его избранием в 2013 году.

Новая Конституция, которая вступит в силу 5 июня, реформирует части Римской курии (правительство Ватикана) и заменит «бонус пастора», объявленный в 1988 году Иоанном Павлом II.

Среди основных изменений — возможность для мирян и католиков возглавить департаменты Ватикана, а также включение в состав Курии консультативной комиссии по сексуальным надругательствам.

Дикастерии (министерства) Курии, которые десятилетиями работали в условиях непрозрачного финансирования и за закрытыми дверями, изначально не хотели принимать более централизованное управление, которое теперь закреплено в новой Великой хартии вольностей.

- Евангелизация —

Документ включает в себя множество реформ, уже осуществленных аргентинским папой, но также содержит некоторые новые черты, такие как желание расширить католицизм за пределы 1,3 миллиарда верующих.

Новая 52-страничная Конституция «Praedicate Evangelium» создает новую «диктатуру» для евангелизации, которой будет руководить сам Франциск.

Став «главным евангелизатором», папа приводит к «тектоническому сдвигу в сторону более пастырской и миссионерской церкви», сообщил в Twitter Дэвид Гибсон, директор Центра религии и культуры при Фордхемском университете.

В соответствии с этим папа уверяет, что любой крещеный христианин — миссионер.

«Мы не можем не учитывать это при обновлении Курии, реформа которой должна обеспечить участие мирян и женщин, в том числе в роли правительства и ответственности», - сказал он.

«Папа Франциск уже девять лет работает над новой организационной структурой Ватикана. Это важный аспект его наследия», - заявил в Twitter Джошуа Макэлви из National Catholic Reporter.

- защита несовершеннолетних -

Текст, который был опубликован в девятую годовщину Понтификата Франциска, также включает Ватиканскую комиссию по защите несовершеннолетних - папский консультативный орган - в монастыре, который курирует канонические расследования случаев сексуального насилия над священнослужителями.

По словам кардинала Шона О'Мэлли, возглавляющего Комиссию, это «значительный шаг вперед», который придаст институциональный вес борьбе с бедствием, которое обрушилось на Церковь во всем мире.

Но Мари Коллинз, ирландка, пережившая жестокое обращение с клерикалами, которая входила в состав комиссии до ухода в отставку в 2017 году из-за церковного управления кризисом, — это шаг назад.

«Комиссия официально потеряла любое подобие независимости», - заявил он в Twitter.

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