Пачука встречается с Крузом Азулом, чтобы остаться в лидерах

Ожидается сражающийся и спорный матч между двумя командами, которые уверенно прибывают благодаря тому, что им удалось победить своих соперников в предыдущий день.

Пачука победил «Толуку» со счетом 3:0 в предыдущем матче и будет искать еще один благоприятный результат дома. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 3 матчах и сравнял счет в 1 матче.

Круз Азул прибывает с духом после победы над Pumas UNAM со счетом 2:1. За последние несколько дат он одержал 1 победу, 2 поражения и 1 ничью.

Лос Тузос и Ла-Макина будут измерены завтра в 00:00 (время Аргентины). Матч за 11-й чемпионат Мексики — Лига МХ — Клаусура 2022 года состоится на стадионе Идальго.

В истории турнира последние 5 поединков благоприятствуют визиту, который добавляет 3 победы, в то время как остальные 2 матча завершились вничью.

Заведение лидирует с 22 очками и 7 победами, а посетитель достиг 17 единиц и занял пятое место в турнире.

Брайан Гонсалес Велес будет судьей, который доставит правосудие на заседании.

Время Пачука и Круз Азуль, в зависимости от страны

Аргентина: 00:00 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 22:00

Мексика CST и Никарагуа: 21:00

Мексика MST и Мексика PST: 20:00

Венесуэла: 23:00

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