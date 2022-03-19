Лидеры оппозиции обсудили терроризм с вице-премьером Израиля Гидеон Саар

Во время визита в Аргентину заместитель премьер-министра и министр юстиции Израиля Гидеон Саар уже провел несколько встреч с политическими лидерами в 30-ю годовщину нападения на посольство Израиля в Буэнос-Айресе. Вчера настала очередь двух главных лидеров Juntos por Cambio : президента ПРО Патриции Буллрих и главы Гражданской коалиции и национального депутата Максимилиано Ферраро.

В начале встречи лидеры оппозиции и делегация, приехавшая из Тель-Авива, согласились с тем, что «важно продолжать работу, с тем чтобы виновные в нападении на израильскую дипломатическую штаб-квартиру тридцатилетней давности предстали перед судом и тем самым принесли мир жертв, их семей и выживших», - говорится в сообщении.

Борьба с терроризмом стала одной из основных тем, обсуждавшихся на встрече . Разговор был сосредоточен на терактах, совершенных в Буэнос-Айресе в 1992 и 1994 годах, в которых Хезболла и Иран обвиняются в их интеллектуальном авторстве, смерти прокурора Альберто Нисмана и Меморандуме о взаимопонимании, подписанном с Исламской Республикой Иран.

Кроме того, они обсудили безопасность на северной аргентинской границе и ее важность «главным образом в тех местах, где ведется деятельность, связанная с «Хезболлой», и подчеркнули центральную роль, которую сотрудничество на международной арене играет в содействии борьбе с терроризмом».

Максимилиано Ферраро, президент Гражданской коалиции

«Миру нужны справедливость и мир. В этом я согласился с вице-премьером Израиля @gidonsaar в глубоком разговоре о событиях, которые нас поразили, таких как нападения на посольство Израиля и AMIA, убийство Нисмана и Меморандум с Ираном. Мы требуем ответов!» , опубликованный Патрисией Буллрич в социальных сетях.

«Мы говорили о четырех ранениях, которые мы получили: теракты в посольстве и AMIA, меморандум с Ираном и убийство Нисмана. Нас объединяют боли, которые мы не забываем, а также узы дружбы и сотрудничества», — прокомментировал Максимилиано Ферраро в своем личном аккаунте в Twitter.

Еще один вопрос, который они обсуждали, — война между Украиной и Россией. Стороны разделили обеспокоенность ситуацией в украинском гражданском обществе после российского вторжения и последствиями войны.

Во встрече приняли участие другие члены делегации, генеральный директор по Латинской Америке и Карибскому бассейну Министерства иностранных дел Израиля Джонатан Пелед и посол Израиля в Аргентине Галит Ронен. В последние дни посланники правительства окружения активно проводили мероприятия к 30-й годовщине нападения на дипломатическое представительство в Тель-Авиве.

Среди этих обязательств Гидеон Саар встретился с председателем Палаты депутатов Серхио Масса, который указал ему на важность сохранения террористической организации в красном списке. На этой встрече присутствовали президенты правящих и оппозиционных блоков, таких как Херман Мартинес из Фронта Тодоса, Алехандро «Топо» Родригес из Федерального интерблока, Карина Банфи из УЦР и Хуан Мануэль Лопес из Гражданской коалиции.

Официальная делегация Государства Израиль также приняла участие в почетном приеме, организованном президентом Торговой палаты Аргентинского Израиля (CCAI) Марио Монтото в рамках мероприятий 30-я годовщина нападения на посольство.

Судебное дело, направленное на выяснение нападения, подпадает под юрисдикцию Верховного суда, поскольку оно представляет собой нападение на иностранное дипломатическое учреждение.

Гидеон Саар на встрече с лидерами оппозиции

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