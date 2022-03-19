Нью-Йорк Ред Буллз примет у себя Коламбус Крю на 4-й неделе

После победы предыдущего дня команда гостей хочет сохранить энтузиазм своих сторонников. Местный житель должен снова добавить до трех после поражения в последней игре.

Нью-Йорк Ред Буллз не хочет жалеть об очередном падении: 0:1 завершили свой матч против «Миннесоты Юнайтед».

Коламбус Крю прибыл с сильным настроением после победы над «Торонто» 2-1. За последние несколько дат он одержал 1 победу и 1 ничью.

NY Red Bulls и Колумбус встретятся завтра в 15:08 (по аргентинскому времени). Матч 4-й недели США — MLS 2022 пройдет на стадионе Red Bull Arena.

В последних 5 матчах турнира они ни разу не сыграли вничью. Хозяева выиграли 2 победы, а гость одержал 3 победы.

Судья, назначенный на матч, — Джозеф Дикерсон.

Нью-Йорк Ред Буллз и Коламбус Крю СК, в зависимости от страны

Аргентина: 15:08

Колумбия, Мексика EST и Перу: 13:08

Мексика CST и Никарагуа: 12:08

Mexico Mexico Most и Mexico PST

: 11:08

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