Мигель Араухо о Перу против Уругвая: «Мы вошли в историю других стран, будем надеяться, что это не исключение»

Мигель Араужо говорил из Нидерландов и рассказал о южноамериканских квалификационных матчах, предшествовавших чемпионату мира 2022 года в Катаре. Центральный защитник, который будет играть в эту субботу, защищая ФК «Эммен», а затем отправится в Перу, чтобы присоединиться к тренировкам сборной Перу, сослался на жизненно важную приверженность Уругваю, где он надеется войти в историю, как и в других случаях.

«Как и все перуанцы, мы хотим напрямую попасть на чемпионат мира. Я думаю, что благодаря усилиям и самоотдаче одиннадцати, кто выйдет на корт, и тех, кто выйдет на корт, мы получим хороший результат, но сначала мы должны быть настроены и сосредоточены. Мы уже вошли в историю в других странах, где не победили, мы сделали это, и, надеюсь, на этот раз не исключение», - прокомментировал он в эфире Radio Ovación.

Кроме того, он упомянул о вкладе иностранных сборных и отметил, что считает эти два матча финальными. «Сенсации тяжелые, потому что будет два финала, как и все матчи этих квалификаций. Теперь те из нас, кто играет на улице, присоединятся к сборной, чтобы быть в хорошей форме и иметь возможность принять участие в этих двух матчах, которые мы проведем в качестве настоящего финала».