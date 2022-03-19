Медитация для мира, массаж и растительные рецепты: зеленый оазис Лоллапалузы

В центре Лоллапалузы есть палатка, подобная той, которую использовали бедуины, украшенная гирляндами, коврами и подушками для отдыха. Он требует тишины, которая достигается с помощью наушников, которые блокируют внешние звуки для соединения с внутренним голосом. Да, на самом важном фестивале Аргентины есть оазис вдали от прилива более 100 000 человек, которые вибрируют на четырех сценах, расположенных на территории ипподрома Сан-Исидро.

Здесь подают травяные чаи из мяты, лимона и фенхеля. Их готовят Патрисия Барандилья и Габриэла Робледо из Арапи. Оба знают толк в растениях, травах и силе натуральных рецептов. Они делятся всеми своими знаниями на семинаре, организованном на три дня фестиваля. «Выращивание из земли без удобрений приносит незаменимые свойства, которыми мы должны воспользоваться. Немного перечной мяты для улучшения пищеварения, мята с обезболивающими свойствами и мелисса как союзник анксиолитика. Все можно включить в горячие или холодные напитки, такие как чай, или в такие рецепты, как салаты или сырые блюда. У нас это в пределах досягаемости», — объясняют они.

Это не единственное предложение Лоллы, которое предлагает вести более здоровый образ жизни. В нескольких метрах впереди Хуана демонстрирует свою гибкость в двадцатиминутном занятии йогой. Жюстин предпочитает останавливаться на подставке, полностью сделанной на поддонах, которая предлагает бесплатный 15-минутный расслабляющий массаж. «Фестиваль долгий, нужно ходить, прыгать, петь... потом мы приезжаем отдохнуть, зарядиться энергией и вернуться ко всему. Пантомима», — рассказывает молодая женщина из Буэнос-Айреса, приехавшая повидаться с Майли Сайрус и Вос.

Гамаки, которые приглашают вас расслабиться и приостановить тело, чтобы зарядиться энергией

Музыка перестала быть единственной причиной для участия в самом важном фестивале на сцене. Растущая популярность оздоровительных и оздоровительных ретритов свидетельствует о растущем интересе к физическому и духовному уходу. На переднем крае и в соответствии с этой тенденцией в области здравоохранения были объединены известные организации и референты, которые думали о том, чтобы связать общественность мероприятия со здоровым образом жизни, ответственной и осведомленной о социальных проблемах.

Оздоровительный центр называется Эспириту Верде. Пересечение портала похоже на вход в другой портал, где кажется, что время идет в более неторопливом и спокойном темпе, где вас приглашают жить здесь и сейчас.

«Давайте медитируем ради мира», они призывают из «Искусства жизни». Постепенно группа из десяти человек собирается в раунде, чтобы сделать глубокий вдох для этой цели. Они уже садятся, закрывают глаза и позволяют гиду увлечься. «Мы все три дня. Важно то, что все больше людей знают о преимуществах этой древней практики для повышения качества жизни, увеличения энергии и укрепления иммунной системы», - говорят они из космоса.

Осознанное питание — еще один столп здорового образа жизни. Вот почему был доступен сектор фудтраков для здорового питания. Компания Nutree, созданная предпринимателями Домиником Охако и Белен Бельвереде, приземлилась на ипподроме со своими бургерами на основе киноа. Комбинированные варианты: грибы, чечевица, шпинат, все они сопровождаются смесью картофеля и жареной свеклы. Цена: 1100 долларов. Они не перестают продавать. Самым популярным является новый рецепт грибов.

Бурга из шпината на основе киноа, предложенная Nutree

Растительная Vegan Nature оставила свой след в своем фудтраке с блюдами и комбо, подаваемыми в 100% компостируемой упаковке. Что поесть: медальон Casa Vegana, карамелизированный лук, ломтик помидора, песто из рукколы и веганский майонез за 900 долларов. Есть также три пиццы без сыра, большая из которых на шесть порций 800 долларов.

А кто сказал, что мороженое вредно для здоровья? Too Good называют себя экспертами, и поэтому они приготовили рецепт ремесленного производства, содержащего всего 170-295 калорий на четвертый килограмм. «Поскольку мы хотели, чтобы он был идеальным, мы делаем это без сахара, без жира и без Tacc, чтобы никого не исключать. И самое лучшее в конце: это вкусно, сливочно и питательно», - объясняют они со стенда. Вкусы классические: шоколад, клубника, дульсе де лече и другие.

Во всех из них, как и в каждой корзине, вы платите браслетом. Кажется, что система работает по нескольким причинам: нет проблем с изменениями, нет безопасности, детям не нужно обращаться с деньгами, и нет больших сборов, которые рискуют.

Другой важный вопрос заключается в том, что мы должны сократить количество мусора, который он генерирует на фестивале такого масштаба. Вот почему Rock and Recycle вступает в действие. Эта программа направлена на снижение воздействия мероприятия на окружающую среду за счет отделения отходов, образующихся в течение двух дней фестиваля. С этой целью в помещениях имеются корзины, различающиеся между перерабатываемыми и неперерабатываемыми, для рекуперации перерабатываемых материалов и обеспечения их последующей переработки. Это направлено не только на сокращение создаваемого загрязнения, но и на заражение населения полезными привычками, которые могут быть воспроизведены в их домах, офисах и кварталах. В 2019 году было переработано 1714 кг материала, разделенного на: пластик (284 кг), картон (338 кг), металлические банки (980 кг) и стекло (112 кг).

Вход в Espirítu Verde - это пространство, совместно используемое другими некоммерческими организациями, специально разработанное для того, чтобы связать публику мероприятия со здоровым, ответственным и осознанным образом жизни

Существует также батальон добровольцев из цветных футболок, занимающихся экологическими вопросами, которые активно участвуют в этой программе утилизации. Они повышают осведомленность общественности и способствуют правильному разделению отходов, чтобы предотвратить попадание вторсырья в мусор.

Тур заканчивается на велотренажере с суперспособностями. В ритме «Recicleta заботится о планете» достигается положительное влияние, потому что бутылка Pet оживает на нити, из которой можно делать всевозможные предметы: кошельки, поводки для собак, брелки.

Вот что такое Espiritu Verde, маленькие привычки, которые оказывают большое влияние на спасение планеты. Сколько еще складывается.

Франко Фафасули: Фото

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