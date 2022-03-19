Марк Маркес предупреждает о своем ритме с мокрой трассой

Ломбок (Индонезия), 19 марта испанец Марк Маркес (Repsol Honda RC 213 V) предупредил соперников о своем темпе во время третьего раунда свободной практики индонезийского Гран-при MotoGP на трассе Mandalika, где он был самым быстрым, а также тем, кто взял больше всего кругов, двадцать один. Стратегия кардинально изменилась по сравнению с первым днем, когда многие гонщики были спокойны, и практически все гонщики MotoGP прыгали в унисон на трассе с четкой целью сделать как можно больше кругов в дождливую погоду. Целью этой стратегии было не что иное, как усердно работать над наилучшей подготовкой к воскресной гонке, которая, по прогнозам многих прогнозов погоды, будет идентична субботней, несмотря на то, что многим из них придется пройти первую квалификацию, чтобы попытаться опередить их. насколько это возможно в обучении результативности, что имеет решающее значение для достижения хорошего конечного результата. При такой ситуации и подходе первым лидером снова стал француз Фабио Квартараро (Yamaha YZR M 1), который в пятницу был самым быстрым, но его «статус» был недолгим, так как австралиец Джек Миллер (Ducati Desmosedici GP21), настоящий специалист в этих условиях, «поселился» в верхней части расписания с рекордом 1:37 .860, «хроно», который был на две секунды быстрее, чем у француза. Испанец Марк Маркес (Repsol Honda RC 213 V) был одним из первых, кто опробовал уже использованные шины для сухого асфальта, в явной попытке улучшить пятничные рекорды, и хотя он был лидером этого третьего раунда бесплатных тестов, его время все еще отставало от лучших времен на пять с половиной секунд. В то время, за четверть часа до тренировки, Марк Маркес и Джек Миллер начали царапать десятые места на самом быстром круге сессии вместе с португальцем Мигелем Оливейрой (KTM RC 16), и в последнем отрезке сессии к ним присоединились другие пилоты. В очередной раз у Фабио Квартараро снова возникли проблемы с электроникой его мотоцикла, которые вынудили его войти в свою мастерскую, пока гонщик Repsol Honda вернулся на самый быстрый круг сессии, что является четкой ссылкой на темп восьмикратного чемпиона мира в гонке под этими условия могут быть, несмотря на то, что они вынуждены пройти первую классификацию. Маркес явно доминировал на сессии, опередив итальянца Франческо «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) и его соотечественников Марко Беззекки и Луку Марини, оба на трассах Yamaha YZR M 1, с испанцами Алексом Ринсом (Suzuki GSX RR) и Полом Эспаргаро (Repsol Honda RC 213 V) позади них. Любопытной новинкой стала награда Race Management, которую все гонщики MotoGP будут практиковать во время старта непосредственно на стартовой схеме, и многие из них пытались сделать это с позиций, которые находились за пределами линии во время гонки, чтобы увидеть степень грязи и недостатки. приверженности в эти моменты. Была вероятность, что они попробуют его до двух раз, но это было не так для таких гонщиков, как сам Марк Маркес или «Pecco» Bagnaia, в то время как Фабио Квартараро действительно попробовал это, и во второй раз он сделал это с «поул-позиции», первого места, которое он занимает в общем MotoGP free подсчет практики.