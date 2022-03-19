Газ LP: это вы будете платить с воскресенья, 20 марта

В эту субботу Комиссия по регулированию энергетики (CRE) объявила максимальные цены на сжиженный нефтяной газ (LP), которые будут действовать с воскресенья 20 марта по субботу 26 по всей стране.

Для Мехико (CDMX) и штата Мехико (Edomex) в CRE указано, что стоимость газа за килограмм снизится на 46 и 29 центов соответственно.

Максимальная цена в 16 мэров CDMX по состоянию на воскресенье 20 марта составит 24,66 песо за килограмм, а стоимость за литр составит 13,31.

(Фото: правительство Мексики)

Таким образом, 20-килограммовый баллон будет стоить 493,2 песо, а 30-килограммовый цилиндр - 739,8 песо. До этой субботы, 19 марта, пользователи по-прежнему должны платить 25,12 песо за килограмм.

В то время как максимальная цена в штате Мехико составит 24,45 песо, пользователи будут платить 489 песо за каждый 20-килограммовый баллон и 733,5 песо за 30-килограммовый баллон. В то время как стоимость за литр составит 12,80.

На национальном уровне максимальная цена на энергию также несколько снизится

Например, в городе Пуэбла стоимость сжиженного нефтяного газа выросла с 25,32 песо за килограмм и с 13,67 песо за литр до 24,85 за килограмм и 13,42 за литр.

Между тем, в Гвадалахаре, штат Халиско; килограмм сжиженного газа вырастет с 26,31 песо до 25,83 песо, а литр упадет с 14,21 песо до 13,95 песо.

Снижение затрат на энергию было очень незначительным. (ФОТО: КРИСАНТА ЭСПИНОСА АГИЛАР/КУАРТОСКУРО/АРХИВ)

В Монтеррее, штат Нуэво-Леон, цена за килограмм вырастет с 28,89 песо до 28,36 песо, а литр с 15,60 песо до 15,31 песо.

В то время как в других городах страны максимальная стоимость сжиженного нефтяного газа за килограмм колеблется от 24,39 песо до 25,35 песо. За литр цены варьируются от 13,17 до 13,67 песо; в зависимости от города.

Чтобы увидеть список цен во всех штатах и городах, вы можете ознакомиться с ним по ссылке: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/710843/PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_20_AL_26_DE_MARZO_DE_2022.pdf

Конфликт между Россией и Украиной повлиял на цены на газ, бензин и нефть во всем мире. (Фото: Куартоскуро, архив)

Конфликт между Россией и Украиной привел к росту не только мировых цен на нефть, но и газа, поскольку Россия является вторым по величине производителем природного газа в мире и крупнейшим поставщиком в Европе, на долю которого приходится 16,6% от общего мирового предложения.

В феврале прошлого года президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (АМЛО) заявил, что у правительства Мексики есть план смягчения последствий, хотя он не привел подробностей.

«Мы были готовы в течение некоторого времени, чтобы, если цена на импортный газ сильно вырастет, мы могли запустить все электростанции, которые этого не требуют, чтобы избежать увеличения затрат», - сказал он.

«У нас уже есть этот план действий. Производите больше электроэнергии с помощью воды. В случае с бензином то же самое. Субсидия есть. Таким образом, даже если цена на импорт или сырую нефть повысится, это не перейдет к потребителям, что она не поднимется выше инфляции», - сказал президент Мексики.

Однако пока министерство энергетики и министерство экономики обнародовали «план».

Фото: EFE/Эдгар Авила/Архив

По мнению нескольких аналитиков, война, которая началась уже через месяц, повлияла на цены на бензин и газ на международном уровне, что приведет к росту инфляции во всем мире, включая Мексику.

Только в стране уровень инфляции достиг 7,28% в феврале, что выше оценок аналитиков, по данным Национального института статистики и географии (Inegi), ситуация, которая может быть продлена войной.

Кроме того, эксперты предупредили, что ситуация в Украине также может повлиять на производство зерна и даже удвоить мировые цены на пшеницу.

На долю России и Украины вместе приходится более четверти мирового экспорта пшеницы, в то время как на долю одной Украины приходится почти половина экспорта подсолнечного масла. Оба являются ключевым сырьем, используемым во многих пищевых продуктах.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: