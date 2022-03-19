СПИСОК ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 6 УТРА

Мир сегодня: ключевая информация от Ассошиэйтед Пресс

суббота, 19 марта 2022 г.

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ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

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ЕВРО-ГЕН УКРАИНА-ВОЙНА

Недоказанно - президент Украины Владимир Зеленский говорит, что российские войска блокируют крупные города страны, чтобы изнашивать и подавить население, но предупреждает, что стратегия провалится и что, если война не закончится, Москва в конечном итоге проиграет. Автор: Кара Анна. 757 слов. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО.

Против:

-UKRAINE-WAR-LATEST: Последние события, связанные с российским вторжением в Украину.

АВАРИЯ EUR-GEN НОРВЕЙ-НАТО

ХЕЛЬСИНКИ — Четыре американских солдата погибли в авиакатастрофе во время не связанных с войной учений НАТО в Украине, заявил премьер-министр Норвегии. 268 слов. ОТПРАВЛЕНО

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ТОЛЬКО В AP

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EUR-GEN УКРАИНА-ВОЙНА-ЛЬВОВ

ЛЬВОВ, Украина - До тех пор, пока ракеты не попали на небольшое расстояние от соборов и кафе в центре Львова, культурная столица Украины была городом, который можно было почувствовать вдали от войны. Автор: Кара Анна. 1126 слов. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО

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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

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МЕКСИКАНСКИЙ СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА

МЕХИКО СИТИ - Судья приговаривает Андреса Мендосу, известного как «серийное феминицид Атизапана», к пожизненному заключению за убийство, которое произошло в мае прошлого года на окраине мексиканской столицы. 313 слов. ОТПРАВЛЕНО

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МИР

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АЗИ-ГЕН-КОРОНАВИРУС-КИТАЙ

ПЕКИН — Органы здравоохранения Китая сообщают о двух смертельных случаях от COVID-19, первых смертельных случаях в стране с января 2021 года, в то время, когда страна борется с волной омикрона. 376 слов. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО

ЕВРО-ГЕН РЕФОРМА ВАТИКАНА

РИМ. Ватикан публикует документ, который устанавливает долгожданную реформу бюрократии Святого Престола, продвигаемую Папой Франциском. Николь Уинфилд. 185 слов. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО

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СПОРТ

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DEP-BEI БЛИЗНЕЦЫ РЕМЕШОК

НЬЮ-ЙОРК — Карлос Корреа заключил трехлетний контракт с «Миннесотой Твинс» на сумму 105,3 миллиона долларов, сообщил The Associated Press человек, знающий о переговорах. Доминиканка завершает этап из семи сезонов в составе «Хьюстон Астрос». Рональд Блюм. 473 слова. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО

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Вопросы и комментарии у директора испанской службы Ассошиэйтед Пресс Эдуардо Кастильо по адресу ecastillo@ap.org и/или по телефону в Мехико +5255 3300-7620.

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