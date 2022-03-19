Лилль и Ланс подходят к европейским позициям

Команды из северной Франции блистали в субботу после победы «Лилля» в Нанте (1:0), а Ланс обыграл Клермона (3-1) в 29-м туре чемпионата Франции.
После того, как «Челси» выбыл из Лиги чемпионов (2-1, 2-0 в первом матче) в среду, Лилль отреагировал на поле и выиграл стадион Божуар благодаря голу Амаду Онаны (41-я минута, 1:0).
После исключения Тимоти Веа на 64-й минуте Лилль отступил, но сохранил результат и поднялся на шестое место, четыре единицы с подиума и квалификационные места в Лигу чемпионов.
Нант, который уже потерпел поражение в Труа (1-0) на прошлой неделе, опустился на восьмое место и, похоже, сосредоточен на предстоящем финале Кубка Франции против Ниццы.
Ленс (7-е место), который играл против Клермона в небесно-голубой майке и желтых штанах, цвета Украины, преследует «Лилль» и отстает на два очка от своего соседа и соперника.
Флориан Сотока был главным героем матча, спрятавшись за спиной вратаря Упарина Джоко, появившись, когда вратарь катал мяч. После кражи мяча Сотока сумел забить почти без угла и обогнать свою команду непосредственно перед перерывом (мин. 45+3, 2:1).
Гол подорвал боевой дух Клермона (16-е место), который остается всего на одно очко выше позиции плей-офф на время пребывания.
— Результаты матчей 29-го тура чемпионата французской футбольной лиги 1 и турнирная таблица:
- пятница:
Сент-Этьен - Труа 1 - 1
- суббота:
Объектив - Клермон 3 - 1
Нант - Лилль 0 - 1
(12:00 по Гринвичу) Монако - Париж С.Г.
(14:00 по Гринвичу) Анжер - Брест
Бурдео - Монпелье
Ренн - Метц
(16:05 по Гринвичу) Реймс - Лион
(19:45 по Гринвичу) Марселла - Ницца
Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГК Диф
1. Париж С.Г. 65 28 20 5 3 59 24 35
2. Марселла 50 28 14 8 6 43 26 17
3. Ницца 50 28 15 6 7 38 21 17
4. Ренн 49 28 15 4 9 57 27 30
5. Страсбург 47 28 13 8 7 50 32 18
6. Лилль 46 29 12 10 7 38 35 3
7. Объектив 44 29 12 8 9 45 39 6
8. Нант 42 29 12 6 11 36 31 5
9. Монако 41 28 11 8 9 40 30 10
10. Лион 41 28 11 9 8 40 37 3
11. Монпелье 38 28 11 5 12 41 40 1
12. Реймс 35 28 8 11 9 32 31 1
13. Брест 35 28 9 8 11 36 42 -6
16. Клермон-Ферран 28 29 7 7 15 28 51 -23
17. Лорьян 27 28 6 9 13 24 43 -19
18. Сент-Стивен 27 29 6 9 14 29 51 -22
19-й Мец 23 28 4 11 13 25 46 -21
20. Видео 22 28 4 10 14 38 68 -30
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