Команды из северной Франции блистали в субботу после победы «Лилля» в Нанте (1:0), а Ланс обыграл Клермона (3-1) в 29-м туре чемпионата Франции.

После того, как «Челси» выбыл из Лиги чемпионов (2-1, 2-0 в первом матче) в среду, Лилль отреагировал на поле и выиграл стадион Божуар благодаря голу Амаду Онаны (41-я минута, 1:0).

После исключения Тимоти Веа на 64-й минуте Лилль отступил, но сохранил результат и поднялся на шестое место, четыре единицы с подиума и квалификационные места в Лигу чемпионов.

Нант, который уже потерпел поражение в Труа (1-0) на прошлой неделе, опустился на восьмое место и, похоже, сосредоточен на предстоящем финале Кубка Франции против Ниццы.

Ленс (7-е место), который играл против Клермона в небесно-голубой майке и желтых штанах, цвета Украины, преследует «Лилль» и отстает на два очка от своего соседа и соперника.

Флориан Сотока был главным героем матча, спрятавшись за спиной вратаря Упарина Джоко, появившись, когда вратарь катал мяч. После кражи мяча Сотока сумел забить почти без угла и обогнать свою команду непосредственно перед перерывом (мин. 45+3, 2:1).

Гол подорвал боевой дух Клермона (16-е место), который остается всего на одно очко выше позиции плей-офф на время пребывания.

— Результаты матчей 29-го тура чемпионата французской футбольной лиги 1 и турнирная таблица:

- пятница:

Сент-Этьен - Труа 1 - 1

- суббота:

Объектив - Клермон 3 - 1

Нант - Лилль 0 - 1

(12:00 по Гринвичу) Монако - Париж С.Г.

(14:00 по Гринвичу) Анжер - Брест

Бурдео - Монпелье

Ренн - Метц

(16:05 по Гринвичу) Реймс - Лион

(19:45 по Гринвичу) Марселла - Ницца

Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГК Диф

1. Париж С.Г. 65 28 20 5 3 59 24 35

2. Марселла 50 28 14 8 6 43 26 17

3. Ницца 50 28 15 6 7 38 21 17

4. Ренн 49 28 15 4 9 57 27 30

5. Страсбург 47 28 13 8 7 50 32 18

6. Лилль 46 29 12 10 7 38 35 3

7. Объектив 44 29 12 8 9 45 39 6

8. Нант 42 29 12 6 11 36 31 5

9. Монако 41 28 11 8 9 40 30 10

10. Лион 41 28 11 9 8 40 37 3

11. Монпелье 38 28 11 5 12 41 40 1

12. Реймс 35 28 8 11 9 32 31 1

13. Брест 35 28 9 8 11 36 42 -6

16. Клермон-Ферран 28 29 7 7 15 28 51 -23

17. Лорьян 27 28 6 9 13 24 43 -19

18. Сент-Стивен 27 29 6 9 14 29 51 -22

19-й Мец 23 28 4 11 13 25 46 -21

20. Видео 22 28 4 10 14 38 68 -30

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