Ленс побеждает во французской лиге, содействуя миру

ЛАНС, Франция (AP) — Ланс изменил свои традиционные цвета «крови и золота» на синий и желтый украинского флага в субботу в своей победе над Клермоном со счетом 3:1 во французской лиге.

Объектив обычно играет красным и желтым цветом. Северофранцузский клуб заявил, что идея заключается в содействии миру после российского вторжения в Украину. Игроки команды были одеты в желтые шорты и синие футболки со словом «Мир», написанным на шести языках, на которых говорят в раздевалке клуба. Стадион хозяев также был оформлен в желтом и синем цветах.

В матче Ленс некоторое время восстановился после проигрыша, одержав победу и заняв шестое место в турнирной таблице.

Эльбасан Рашани застал хозяев врасплох, уступив Клермону лидерство на 8-минутном периоде. Кевин Дансо сравнял счет угловым, а Флориан Сотока поставил Ленса впереди всего первого тайма.

Массадио Хайдара одержал победу после отскока после удара Джонатана Клауса, который почти во время игры попал в перекладину.

Клаус был важной фигурой на протяжении всей игры и получил стоячую овацию, когда покинул поле с оставшейся минутой, через два дня после того, как его впервые вызвали в сборную Франции.

Действующий чемпион Лилль отправился в Нант в субботу и стремится преодолеть разрыв с другими претендентами на билеты в европейские лиги.