Леклерк завоевывает первый поул года, а Сайнс финиширует третьим в Бахрейне

Sports Writing, 19 Mar Monegasque Charles Leclerc (Ferrari) стартует первым в это воскресенье на Гран-при Бахрейна, проходившем на автодроме Сахир и который открывает чемпионат мира Формулы-1, где в эту субботу он был лучшим в квалификационной сессии, опередив своего испанского партнера по команде Карлоса Сайнс, который занял третье место. 24-летний Леклерк добился своего десятого поула после гонок в F1, преодолев 5412 метров трассы на окраине Манамы - столицы страны - за одну минуту, 30 секунд и 558 тысячных, что на 123 меньше, чем голландец Макс Верстаппен (Red Bull), последний чемпион мира, который финиширует вторым; и кто улучшилось всего на шесть тысячных времени Сайнса, который стартует со второго ряда, рядом с другим Red Bull, мексиканцем Серхио Пересом. Другой испанец, двукратный чемпион мира Астурии Фернандо Алонсо (Alpine), стартует восьмым, с четвертого ряда; и вместе с датчанином Кевином Магнуссеном (Хаас). Оба начнут за семикратным английским чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном (Mercedes) и его бывшим товарищем по команде Валттери Боттасом, ныне в Alfa Romeo, который стартует с третьего ряда. С пятой, первой гонки чемпионата мира Формулы-1, запланированной на 57 кругов, до прохождения трассы 308,2 километра, англичанин Джордж Рассел, новый гонщик Mercedes; и француз Пьер Гасли (Альфа Таури) столкнутся с первой гонкой чемпионата мира Формулы-1. ШЕФ арх/апа