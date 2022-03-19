Jamming Festival, даже его пресс-менеджер не знал, что происходит, и он все равно положил лицо

Ожидается, что на масштабное музыкальное мероприятие прибудет около 8000 человек из Европы и не менее 5000 человек из Соединенных Штатов, а также еще значительное количество из других латиноамериканских стран. Однако новость об отсрочке также стала неожиданностью для всех, поскольку через несколько часов после события это казалось реальностью.

Некоторые из них даже прибыли в Колумбию и город Ибаге, где должен был проходить фестиваль Джамминга, с участием артистов, торговцев и других участников из разных частей страны. Учитывая это, организация молчала и только до поздней ночи пятницы раскрыла причины, по которым они решили прекратить выступление трехдневного концерта.

В условиях сложной ситуации мероприятие, похоже, не имеет четкого курса на проведение, поскольку в заявлении, наконец, были предложены две альтернативы для людей, купивших бюллетени. С одной стороны, они могут посетить другое мероприятие, организованное Buena Vibra U.S. Events, например, Green Dwarfs или Vincentico, как указано, или попросить вернуть деньги.

Согласно отчету, у пострадавших будет максимальный срок для принятия решения по этому вопросу до 30 марта 2022 года.

Между тем, возмущение людей привело к фактическим действиям против бара Casa Babylon, где несколько человек вошли и обыскали место в знак протеста против владельцев и организаторов Jamming.

Между тем, местное СМИ El Nuevo Día взяло интервью у того, что было несколько часов назад, главный пресс-секретарь мероприятия Консуэло Рестрепо, который прокомментировал, что она также удивлена произошедшим и отсутствием связи, которое даже произошло с ней менеджерами, решила уйти в отставку. В этом говорится:

Консуэло Рестрепо, пресс-секретарь фестиваля Jamming, подал в отставку. Фото взято из Эль Нуэво Дья

Она также хотела пойти дальше и рассказать подробности о том, как все происходило, даже не будучи проинформированной о какой-либо аномалии о концерте, пока все строилось внутри Плайя-Гавайи, места, предназначенного для Джамминга:

В той же попытке пообщаться с директорами Jamming журналисту El Nuevo Día удалось связаться с адвокатом компании Buena Vibra Eventos E.U Андреа Казальяс, который, сказав, что собирается дать заявление вечером, сразу же внезапно повесил трубку не давая никаких дополнительных заявлений по этому поводу.

Нам придется подождать, что произойдет в ближайшие несколько дней, и, наконец, Управление промышленности и торговли, которое уже направило заявление о том, что они следят за организацией этого мероприятия.

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