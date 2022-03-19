Иван Дуке и Министерство внутренних дел объявили таблицу избирательных гарантий

Президент Республики Иван Дуке и министр внутренних дел Даниэль Паласиос ответили на просьбы о пересчете и исправлении результатов выборов 13 марта приглашением к гарантийному столу выборов.

Встреча была созвана во вторник, 22 марта, и в ней участвуют наблюдательные органы, миссии по наблюдению за выборами, избирательная организация и представители политических партий, заинтересованных в процессе мониторинга выборов.

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