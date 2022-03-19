Написание спортивных состязаний, 19 марта Национальная сборная Италии вошла в историю в Кардиффе, обыграв Уэльс (21-22) и завершив серию из 36 поражений подряд на турнире шести наций по регби. Финальная репетиция Эдоардо Падовани (79) и трансформация Паоло Гарбиси с течением времени ознаменовали победу команды «адзурри», которая не выигрывала с февраля 2015 года, когда они обыграли Шотландию в Мюррейфилде 19-22. Бренд и конверсия стали наградой за хороший матч, сыгранный итальянской командой, который сорвал возвращение команды Уэльса, выступление которой в этом выпуске турнира было более чем разочаровывающим, одержав только одну победу. Усилия на всех линиях позволили Италии лидировать на табло, основываясь на штрафных ударах, преобразованных Паоло Гарбиси. В перерыве он ушел с преимуществом 7-12 после первого периода, в котором только репетиция Оуэна Уоткина увидела пробуждение местных жителей. Две метки Деви Лейка (м.52) и Джоша Адамса (69), по-видимому, подтверждают реакцию Уэльса (21-15). На этот раз Италия не исчезла, она сопротивлялась, и на финальных этапах сочетание Анхеля Капуоццо и Падовани вместе с ударом Гарбиси принесло им триумф для истории. Несмотря на победу, Италия не может избежать последнего места с четырьмя очками, что на три меньше, чем у команды Уэльса, которая подтверждает печальное пятое место через год после провозглашения чемпиона. ШЕФ Япония/апа