Infobae в Киеве: душераздирающие свидетельства тех, кто потерял все в разбомбленных зданиях

- Это кухня?

- Ну... это была кухня.

-Конечно, извините.

- Раньше все было чисто и аккуратно. Теперь остались только руины.

Разговаривать с кем-то, кто только что потерял свой дом, непросто. Вчерашний взрыв оставил Людмилу без квартиры. Мы были там через несколько часов, но не было дня, чтобы поговорить, скважина, образовавшаяся в результате удара ракеты, все еще дымила. Это был день тишины по соседству.

Суббота началась с другой стороны. Бомбардировок в Киеве не было. Были, да, сигналы тревоги и зенитные ракеты, которые покидали украинские базы. Были также стрельбы в небо для спуска дронов. Произошло то, о чем идет речь, постоянно существует в российском кругу, который окружает столицу. Но новых ударов не последовало, что позволило жителям Подольского вернуться на место, разрушенное вчера ракетой, и попытаться вернуть часть своих вещей.

Разговор с кем-то, кто потерял свой дом день назад, тоже непросто, но сама необходимость рассказать историю мотивирует их. «Я живу здесь со своими тремя детьми. Самой старшей нет в городе, она отправилась с детьми в маленькую деревню, где живет бабушка. Другая моя дочь, Наталья, осталась в Киеве, мы вместе, но, к счастью, во время бомбардировки в доме никого не было», — говорит он.

Если бы кто-то был, его смерть была бы очень вероятной. Дом Людмилы находится на первом этаже здания, боковая стена которого исчезла после взрыва. От комнаты его дочерей до места удара меньше десяти метров, а из комнаты без стен видно огромный зазор.

Некоторые друзья дочери работают над удалением завалов. Они заполняют лопату, выбрасывают камень и делают это снова. В квартире рядом с Людмилой живет старушка с дочерью. Они были там в 8:04 18 марта, когда упала ракета. Людмила не знает, здоровы ли они, их отвезли в больницу и ждут новостей.

«Это была моя комната, я спал здесь», - говорит он, указывая на красное кресло-кровать, которое полно пыли. Цвет пола не видно, он покрыт грязью. Грайм, я имею в виду кучу вещей, состоящих из книг в библиотеке, украшений, остатков журнального столика, стекла этого журнального столика, кусочков упавшей стены. Состояние, в котором бомба покидает окружающую среду, слишком произвольно, ничто не может понять, где она находилась и как туда попала. На кухне Людмилы обогреватель был сжат, как будто ему дали двадцать палазо. Банки с джемами и консервированными продуктами оказались на прилавке, в основном стоя, не опрокидываясь. В бассейне полно пыли, а за краном появляется странное фиолетовое пятно, своего рода кровоток, который, скорее, представляет собой взорвавшуюся свеклу, разбросанный кусок борща.

Останки после атак

Людмиле 56 лет, она очень хорошо говорит по-английски. Она просит прислать ей фотографии своего дома, которые, возможно, помогут ей в будущем. «К счастью, здесь не было ни меня, ни кого-либо другого, ни моих дочерей, ни внуков. К счастью, там никого не было, потому что в противном случае это было бы серьезно», - говорит он.

- Почему их не было в доме? Вы думали, что здесь можно бомбить?

Я и не подозревал, что такое может случиться. Это жилой район. Я живу здесь уже двадцать лет и у меня больше нет квартиры.

- Где вы будете спать сегодня?

Сегодня я ночую в доме друга.

- Далеко отсюда?

-Нет, довольно близко.

- И вы не боитесь оказаться рядом, если произойдёт еще один взрыв?

- Конечно, боюсь. Я боюсь каждую минуту. Находиться в этом месте очень опасно. Но сегодня я не думаю, что в стране нет безопасного уголка.

Три этажа над квартирой Людмилы — это было время Лиены. Ему 35 лет. Его детская комната выходила на площадь, где упала ракета. Сегодня здесь нет стен и окон, это открытый пол, полный остатков вещей. Кресло (или кровать, его не отличить), примыкает к остальной части стены, которая осталась стоять. На другой стороне комнаты кровать с большим изображением двух мальчиков. Он пронзан повсюду. Лиена берет его и указывает мальчикам: «они мои дети», говорит она. Им десять и двенадцать лет, но их не было дома, они покинули город более недели назад.

На другой стороне площади, также с видом из комнаты, находится школа, в которую ходят ваши дети. Слева виден детский сад, который обычно не виден, но теперь открыт. В комнате также есть пустой шкаф, подвесной календарь, множество подушек, картонные коробки с тапочками, учебные папки, журналы.

«Бомбите здесь, рядом со школой, рядом с домами, чтобы вызвать панику. Он хочет всех нас напугать. Он сумасшедший и хочет наполнить нас страхом», - говорит он, говоря о Путине. Внезапно его зрение что-то пересекает, и он затих. Он немного плачет и указывает. «В гараже есть наша машина, но теперь она полностью разрушена. У нас больше нет машины...» - говорит он. Несколько автомобилей, которые находились вокруг здания, действительно сожжены: они были подожжены взрывом, и ни одну из них не спасли. Некоторые из них выглядят пулеметными, но именно осколки ракеты делают их похожими на жертв стрельбы.

«Президент Зеленский пообещал, что правительство поможет нам восстановить и восстановить все, что мы потеряли, но на это потребуется время. Это безумие. Это безумие», — говорит Лиена. Вы правы, но мы стоим в этом безумии, под крышей с огромной трещиной, и никто не знает, как долго она продержится на ногах. Пока он может, он приносит ценные вещи, которые он находит, но даже то, что он берет, будет на вкус как потеря.

У подножия здания, ведущего один из переездов, находится Andryi. Ему 53 года, он живет в здании примерно в 70 метрах от места, где произошел удар. Он все видел. Сирены долго звенели, но их уже слишком много, они звучат весь день, и на этот раз он не принял это во внимание. Он вышел на балкон и закурил сигарету. Затем, через секунду, меньше, он увидел огненный шар, проходящий на полной скорости перед ним, а затем прозвучал взрыв. Андрю выстрелили в спину и упали на спину посреди гостиной. Он ударился головой и одним глазом, который полностью воспален и пурпурный, зеленой жидкостью, которую положили в больницу.

Андрей, 53 года

«Я всегда прошу, чтобы Бог дал здоровье нашим ребятам ПВО, которые реагируют на атакующих нас монстров, пытающихся сбить эти ракеты. Они защищают нас, как могут. Но вчера в 8 утра они не смогли. Я просто курила, проветривала дом, открыла окно, и это было на секунду. Я услышал звук и (извините за слово) упал на задницу на пол... Стекло взорвалось, все. Я быстро встал, начал помогать свекрови, которая стара, чтобы я мог ее вытащить. Потом пришли врачи и зашили мне рану», - говорит он.

«В этом районе мы все знаем друг друга, мы были одними и теми же соседями в течение многих лет, поблизости нет военного здания, нет места правительства, ничего, только соседи и школа, детский сад... Почему вы так поступаете с нами? Если бы я был в военном здании, я мог бы понять, но почему здесь? Что мы с ним сделали? ». Он тоже, как и многие, разговаривает с Владимиром Путиным. Он не может сказать слишком много без плача или боли, и смеси, которая образуется между ними.

«Друг живет в разрушенном здании, но его там не оказалось по счастливой случайности. Его нет в городе, и мы пытаемся вытащить все его вещи. Как такое возможно? Я человек веры, я прошу Бога, я всегда прошу прощения за виновных, но это не работа человека, это зло, это что-то другое...», - говорит он. И он закрывает, глядя в камеру, говоря, как он говорит, чтобы мир услышал: «Пожалуйста, я хочу мира. Как можно вести переговоры с этим негодяем? Как? Я просто хочу мира!»

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