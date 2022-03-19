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суббота 19 март 2022
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Россия

Infobae в Киеве: душераздирающие свидетельства тех, кто потерял все в разбомбленных зданиях

«Атакуйте здесь, рядом со школой, чтобы вызвать панику. Он сумасшедший, и он хочет наполнить нас страхом», - говорит, говоря о Путине, Лиене, которая потеряла свой дом во время нападения в прошлую пятницу

Newsroom Infobae

19 март 2022

- Это кухня?

- Ну... это была кухня.

-Конечно, извините.

- Раньше все было чисто и аккуратно. Теперь остались только руины.

Разговаривать с кем-то, кто только что потерял свой дом, непросто. Вчерашний взрыв оставил Людмилу без квартиры. Мы были там через несколько часов, но не было дня, чтобы поговорить, скважина, образовавшаяся в результате удара ракеты, все еще дымила. Это был день тишины по соседству.

Суббота началась с другой стороны. Бомбардировок в Киеве не было. Были, да, сигналы тревоги и зенитные ракеты, которые покидали украинские базы. Были также стрельбы в небо для спуска дронов. Произошло то, о чем идет речь, постоянно существует в российском кругу, который окружает столицу. Но новых ударов не последовало, что позволило жителям Подольского вернуться на место, разрушенное вчера ракетой, и попытаться вернуть часть своих вещей.

Разговор с кем-то, кто потерял свой дом день назад, тоже непросто, но сама необходимость рассказать историю мотивирует их. «Я живу здесь со своими тремя детьми. Самой старшей нет в городе, она отправилась с детьми в маленькую деревню, где живет бабушка. Другая моя дочь, Наталья, осталась в Киеве, мы вместе, но, к счастью, во время бомбардировки в доме никого не было», — говорит он.

Если бы кто-то был, его смерть была бы очень вероятной. Дом Людмилы находится на первом этаже здания, боковая стена которого исчезла после взрыва. От комнаты его дочерей до места удара меньше десяти метров, а из комнаты без стен видно огромный зазор.

Infobae в Киеве: свидетельства тех, кто потерял все

Некоторые друзья дочери работают над удалением завалов. Они заполняют лопату, выбрасывают камень и делают это снова. В квартире рядом с Людмилой живет старушка с дочерью. Они были там в 8:04 18 марта, когда упала ракета. Людмила не знает, здоровы ли они, их отвезли в больницу и ждут новостей.

«Это была моя комната, я спал здесь», - говорит он, указывая на красное кресло-кровать, которое полно пыли. Цвет пола не видно, он покрыт грязью. Грайм, я имею в виду кучу вещей, состоящих из книг в библиотеке, украшений, остатков журнального столика, стекла этого журнального столика, кусочков упавшей стены. Состояние, в котором бомба покидает окружающую среду, слишком произвольно, ничто не может понять, где она находилась и как туда попала. На кухне Людмилы обогреватель был сжат, как будто ему дали двадцать палазо. Банки с джемами и консервированными продуктами оказались на прилавке, в основном стоя, не опрокидываясь. В бассейне полно пыли, а за краном появляется странное фиолетовое пятно, своего рода кровоток, который, скорее, представляет собой взорвавшуюся свеклу, разбросанный кусок борща.

Infobae в Киеве: свидетельства тех, кто потерял все
Останки после атак

Людмиле 56 лет, она очень хорошо говорит по-английски. Она просит прислать ей фотографии своего дома, которые, возможно, помогут ей в будущем. «К счастью, здесь не было ни меня, ни кого-либо другого, ни моих дочерей, ни внуков. К счастью, там никого не было, потому что в противном случае это было бы серьезно», - говорит он.

- Почему их не было в доме? Вы думали, что здесь можно бомбить?

Я и не подозревал, что такое может случиться. Это жилой район. Я живу здесь уже двадцать лет и у меня больше нет квартиры.

- Где вы будете спать сегодня?

Сегодня я ночую в доме друга.

- Далеко отсюда?

-Нет, довольно близко.

- И вы не боитесь оказаться рядом, если произойдёт еще один взрыв?

- Конечно, боюсь. Я боюсь каждую минуту. Находиться в этом месте очень опасно. Но сегодня я не думаю, что в стране нет безопасного уголка.

Infobae в Киеве: свидетельства тех, кто потерял все

Три этажа над квартирой Людмилы — это было время Лиены. Ему 35 лет. Его детская комната выходила на площадь, где упала ракета. Сегодня здесь нет стен и окон, это открытый пол, полный остатков вещей. Кресло (или кровать, его не отличить), примыкает к остальной части стены, которая осталась стоять. На другой стороне комнаты кровать с большим изображением двух мальчиков. Он пронзан повсюду. Лиена берет его и указывает мальчикам: «они мои дети», говорит она. Им десять и двенадцать лет, но их не было дома, они покинули город более недели назад.

На другой стороне площади, также с видом из комнаты, находится школа, в которую ходят ваши дети. Слева виден детский сад, который обычно не виден, но теперь открыт. В комнате также есть пустой шкаф, подвесной календарь, множество подушек, картонные коробки с тапочками, учебные папки, журналы.

Infobae в Киеве: свидетельства тех, кто потерял все

«Бомбите здесь, рядом со школой, рядом с домами, чтобы вызвать панику. Он хочет всех нас напугать. Он сумасшедший и хочет наполнить нас страхом», - говорит он, говоря о Путине. Внезапно его зрение что-то пересекает, и он затих. Он немного плачет и указывает. «В гараже есть наша машина, но теперь она полностью разрушена. У нас больше нет машины...» - говорит он. Несколько автомобилей, которые находились вокруг здания, действительно сожжены: они были подожжены взрывом, и ни одну из них не спасли. Некоторые из них выглядят пулеметными, но именно осколки ракеты делают их похожими на жертв стрельбы.

Infobae в Киеве: свидетельства тех, кто потерял все

«Президент Зеленский пообещал, что правительство поможет нам восстановить и восстановить все, что мы потеряли, но на это потребуется время. Это безумие. Это безумие», — говорит Лиена. Вы правы, но мы стоим в этом безумии, под крышей с огромной трещиной, и никто не знает, как долго она продержится на ногах. Пока он может, он приносит ценные вещи, которые он находит, но даже то, что он берет, будет на вкус как потеря.

Infobae в Киеве: свидетельства тех, кто потерял все

У подножия здания, ведущего один из переездов, находится Andryi. Ему 53 года, он живет в здании примерно в 70 метрах от места, где произошел удар. Он все видел. Сирены долго звенели, но их уже слишком много, они звучат весь день, и на этот раз он не принял это во внимание. Он вышел на балкон и закурил сигарету. Затем, через секунду, меньше, он увидел огненный шар, проходящий на полной скорости перед ним, а затем прозвучал взрыв. Андрю выстрелили в спину и упали на спину посреди гостиной. Он ударился головой и одним глазом, который полностью воспален и пурпурный, зеленой жидкостью, которую положили в больницу.

Infobae в Киеве: свидетельства тех, кто потерял все
Андрей, 53 года

«Я всегда прошу, чтобы Бог дал здоровье нашим ребятам ПВО, которые реагируют на атакующих нас монстров, пытающихся сбить эти ракеты. Они защищают нас, как могут. Но вчера в 8 утра они не смогли. Я просто курила, проветривала дом, открыла окно, и это было на секунду. Я услышал звук и (извините за слово) упал на задницу на пол... Стекло взорвалось, все. Я быстро встал, начал помогать свекрови, которая стара, чтобы я мог ее вытащить. Потом пришли врачи и зашили мне рану», - говорит он.

«В этом районе мы все знаем друг друга, мы были одними и теми же соседями в течение многих лет, поблизости нет военного здания, нет места правительства, ничего, только соседи и школа, детский сад... Почему вы так поступаете с нами? Если бы я был в военном здании, я мог бы понять, но почему здесь? Что мы с ним сделали? ». Он тоже, как и многие, разговаривает с Владимиром Путиным. Он не может сказать слишком много без плача или боли, и смеси, которая образуется между ними.

«Друг живет в разрушенном здании, но его там не оказалось по счастливой случайности. Его нет в городе, и мы пытаемся вытащить все его вещи. Как такое возможно? Я человек веры, я прошу Бога, я всегда прошу прощения за виновных, но это не работа человека, это зло, это что-то другое...», - говорит он. И он закрывает, глядя в камеру, говоря, как он говорит, чтобы мир услышал: «Пожалуйста, я хочу мира. Как можно вести переговоры с этим негодяем? Как? Я просто хочу мира!»

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