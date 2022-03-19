Гороскоп Infobae: узнайте, какие 3 самых защитных знака зодиака

A young couple lovingly embrace each other during a meetup and barbecue with friends.

Согласно астрологическому миру, знак, под которым мы рождаемся, врожденным образом даст нам некоторые характеристики, которые будут обозначать путь нашей личности. Например, некоторые признаки характеризуются как убедительные, другие упрямые и так далее.

Защитные знаки — это те, кто заботится обо всех вокруг, чтобы не навредить им. Они также одни из тех людей, на которых вы всегда можете рассчитывать во всем, что вам нужно, потому что они будут рядом с вами и будут беспокоиться, что с вами ничего плохого не случится.

Если вы хотите узнать, какие 3 знака гороскопа больше всего защищают окружающих, продолжайте читать следующее примечание.

1. «БЛИЗНЕЦЫ»

Согласно гороскопу, люди знака Близнецы обладают очень благородным характером и склонны передавать мир близким им людям. Их считают защитными, потому что они стремятся говорить вещи таким образом, чтобы не повредить другому человеку, чтобы защитить свои чувства, и они также часто ласковы.

Их считают детьми зодиака, потому что они всегда хотят наслаждаться подарком, как дети.

2. ВОДОЛЕЯ

Люди под знаком Водолея описываются гороскопом как благородные существа, это заставляет других доверять им. Кроме того, одна из характеристик, которая делает Водолея достаточно защитным, заключается в том, что он всегда рядом с теми, кто в них нуждается, будь то друзья, семья или кто-либо еще.

Они также считаются хорошими консультантами, потому что они не предвзяты и будут слушать вас независимо от вашей ситуации.

3. ЛИБРА

Согласно зодиаку, рожденные под знаком Весов по своей природе считаются почти ангелами, поскольку защита других является частью их сущности. Если в вашей жизни есть весы, которые вас не удивят, смогут ли они превратить плохое время в пространство, полное энергии и радости.

Люди, управляемые этим знаком, обычно обладают навыками во всем, что связано с процессами исцеления и исцеления, поэтому говорят, что Весы склонны к карьере, связанной с лечением людей или животных, поэтому они неплохие врачи, ветеринары, психологи и многое другое.

ЭЛЕМЕНТЫ КАЖДОГО ЗНАКА ЗОДИАКА

Они разделены на четыре группы, а именно:

Огонь: Овен, Лев и Стрелец

Земля: Телец, Дева и Козерог

Воздух: Близнецы, Весы и Водолей

Вода: Рак, Скорпион и Рыбы

С КАКИМ ЗНАКОМ ВЫ СОВМЕСТИМЫ?

Помните, что восходящий знак каждого человека и другие детали, которые можно найти в его карте рождения, также влияют.

- Овен — совместимый знак, влюбленный в Водолея и Близнецов.

— Телец — совместимый знак, влюбленный в Рыбы и Рака.

- Близнецы — совместимый знак, влюбленный в Льва и Овна.

— Рак — совместимый знак в любви с Тельцом и Девой.

— Лев — совместимый знак, влюбленный в Овна и Стрельца.

- Дева — совместимый знак, влюбленный в Рака и Скорпиона.

— Весы — совместимый знак, влюбленный в Стрельца и Льва.

— Скорпион — совместимый знак, влюбленный в Козерога и Деву.

— Стрелец — совместимый знак, влюбленный в Весы и Водолея.

— Козерог — совместимый знак, влюбленный в Скорпиона и Рыбы.

— Водолей — совместимый знак, влюбленный в Овна и Стрельца.

— Рыбы — совместимый знак, влюбленный в Тельца и Козерога.

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