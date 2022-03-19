Херро набирает 26 очков; Хит, лидер Востока, побеждает Thunder

МАЙАМИ (AP) — Тайлер Херро преодолел страх, в котором он, похоже, получил травму лодыжки и в итоге внес 26 очков в пятницу, для лидера Восточной конференции Майами Хит, чтобы победить Оклахома-Сити Тандер 120-108.

Дункан Робинсон набрал 19 очков за 19 минут. Бам Адебайо также набрал 19 очков, забив восемь из 10 бросков, а Кайл Лоури добавил 16 очков.

Майами использовала атаку со счетом 16:2 в финальной стадии первого тайма, чтобы взять под контроль матч, который завершился вничью. Во втором тайме преимущество было даже увеличено до 29 единиц.

Шай Гилджус-Александер играл, несмотря на боль в лодыжке, и набрал 26 очков за уничтоженный травмой «Тандер», который проиграл восемь игр подряд и второй сезон подряд достиг отметки в 50 поражений.

Тре Манн добавил 25 очков.

Шок для Майами наступил в середине третьего периода, когда Херро прыгнул и скрутил левую лодыжку, упав на ногу Исайи Роби, резерва Тандера. Херро даже отправился в лазарет, чтобы пройти обследование, но смог продолжить.