Гражданин Гватемалы арестован за изъятие 248 килограммов кокаина в Гондурасе

Тегусигальпа, 19 марта Власти Гондураса изъяли не менее 248 килограммов кокаина в эту субботу в деревне в департаменте Колон, в Карибском бассейне центральноамериканской страны, в ходе операции, в ходе которой также был арестован гватемальец, сообщил источник в Национальной полиции. По официальной версии, наркотик был изъят в деревне Дос Бокас, юрисдикция Санта-Роса-де-Агуан (Колон), в ходе совместной операции Национального управления полиции по борьбе с наркотиками, Национального управления специальных сил и Управления пограничной полиции. По словам информатора, группы по борьбе с наркотиками провели несколько дней в операции по мониторингу и мониторингу структур, действующих в Карибском регионе Гондураса, что привело их к фазенде, которая служила хранилищем тайника, найденного в десяти тюках. Партия наркотиков и задержанный гватемалец Эрик Фернандо Мартинес, 35 лет, были доставлены сегодня в Тегусигальпу, где дело будет передано в прокуратуру. По данным Национального управления полиции по борьбе с наркотиками, в 2022 году было изъято более 2000 килограммов кокаина, в дополнение к уничтожению по меньшей мере восьми лабораторий по переработке наркотиков и тысяч заводов по производству коки в шести департаментах на севере и востоке страны. ШЕФ гр/КФА