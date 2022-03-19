Грау посетит Депортиво Мунисипал на 7-й день

Местная команда очень хочет одержать еще одну победу, как и в предыдущем матче этого чемпионата. В то время как визит сравнялся с их последним матчем и будет стремиться снова добавить до трех.

Депортиво Мунисипал победил Sport Boys со счетом 2:1 в предыдущем матче и будет искать еще один благоприятный результат дома. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 3 матчах и проиграл при 1 возможности.

Грау добавил один за другим в предыдущий день после того, как сравнял счет со счетом 1:1 с Сезаром Вальехо. В последних матчах он одержал 2 победы, 1 поражение и 1 ничью.

Муниципаль и Грау встретятся завтра в 15:15 (по аргентинскому времени). Матч на дату 7 Перу - Лига 1 Betsson 2022 будет проведен на стадионе имени Ивана Элиаса Морено.

Расписание Депортиво Муниципальный и Грау, в зависимости от страны

Аргентина: 15:15

Колумбия, Мексика EST и Перу: 13:15

Мексика CST и Никарагуа: 12:15

Мексика MST и Мексика PST: 11:15

Венесуэла: 14:15

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