Золотой век: кто были «врагами» Марии Феликс

Мария Феликс была одной из самых важных актрис Мексики во время Золотого века и одной из самых уважаемых женщин в мире благодаря своей красоте и таланту, однако в художественной среде у нее было несколько враждебностей из-за ее личности.

Актрисы и актеры неоднократно жаловались на поведение Мари Феликс во время работы над съемочными площадками, утверждая, что она деспотичный или грубый человек, включая Колумбию Домингес, Ирму Серрано, Сильвию Пиналь, Кэти Хурадо и Долорес дель Рио.

Колумба Домингес заверил, что Мария сломала мочку уха, ударив его (Фото: кинофестиваль в Морелии)

Одна из самых важных историй о Ла Донье была о драке, которую она провела с Колумбией Домингесом, так как жена Эмилио Эль Индио Фернандеса в «Истории за мифом» вспоминала, что ее партнер обвинил ее в окрашивании одного из ее дорогих и эксклюзивных пальто.

Домингес сказал, что именно во время съемок «Макловии» эти двое конфликтовали во время записей, так как Мария пыталась воспользоваться сценами насилия, которые им пришлось физически изнасиловать её.

Ирма Серрано назвала Марию «мумией» и обвинила ее в грубости по отношению к соотечественникам (Фото: Twitter)

Вражда между Марией Бонитой и Ирмой Серрано также неоднократно привлекала внимание общественности, поскольку обе выражали свою неприязнь к событиям.

Однажды некоторые артисты стали свидетелями того, как на приеме вечеринки La Doña пыталась сделать La Tigresa неудобной, настаивая на том, чтобы она пела, потому что хотела, чтобы ее гости наслаждались ее голосом, однако ведетта была крайне унижена отношением Марии и покинула место .

Некоторые другие артисты, такие как Лола Бельтран и Луча Вилла, поддержали Серрано и также решили уйти с вечеринки.

Сильвия Пиналь недавно рассказала, что Мария несколько раз плохо с ней обращалась (Фото: фильм «Виридиана» Луиса Бунюэля)

Сильвия Пиналь также присоединилась к актрисам, которые выделили Феликса за его деспотическое поведение, потому что во время интервью она вспоминала, что ее партнер очень груб с ее товарищем. художники.

По словам Дивы, причина, по которой она не была частью фотографий крестин своей внучки Фриды Софии, дочери Алехандры Гусман, заключалась в том, что Ла Донья сказала, что она будет крестной матерью девочки только в том случае, если ее коллега отправится в самую дальнюю часть церкви, где проходит церемония будет проведена, так как единственным главным героем этой партии может быть она сама.

Кэти поделилась, что после этой встречи несколько ее коллег отвернулись от нее (Фото: Facebook/Фонд Марии Феликс)

Главный герой доньи Барбары также поссорился с Кэти Хурадо, которая изначально была ее подругой.

Как вспоминал Хурадо в интервью, пока они работали над La bandida, она сломала ногу и продюсерская команда была в курсе, чтобы помочь ей восстановиться и получить фильм, снятый вовремя.

Однако тот факт, что все внимание было сосредоточено на Кэти, расстроил Марию до такой степени, что она потребовала, чтобы постановка указывала на нее только камеру, потому что «Я звезда», она бы заявила перед всеми своими коллегами-актерами.

Кэти была бы так расстроена реакцией своей подруги, что ответила: «Мадам, как звезда, вы такая же звезда, как Эмилио Фернандес, как и Педро Армендарис, как Лопес Тарсо и как я. Я думаю, что ты больше, чем звезда, а vedette», которая навсегда разорвала вашу дружбу.

Актрисам удалось сохранить очень хорошую дружбу после участия в La cucaracha (Фото: Facebook/Golden Age)

Долорес дель Рио была бы еще одной актрисой, с которой Ла Донья встречалась в фильме «Кукарача», где Исмаэль Родригес хотел, чтобы они оба были со-звездами, но Мария была против того, чтобы оба имели одинаковый вес в истории. Однако во время совместной работы им удалось сгладить шероховатости.

Мария Феликс также соперничала с актрисами, с которыми она никогда не обменивалась словами, такими как Глория Марин, поскольку считала ее врагом с тех пор, как она взяла главную роль в фильме «Скала душ».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

Какое было настоящее имя Ирмы Дорантес и почему она изменила его?