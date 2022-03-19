Общие прогнозы AFP в 12:00 по Гринвичу

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

КОНФЛИКТ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ: Москва использует гиперзвуковое оружие в Украине, поскольку Зеленский призывает к диалогу

— УКРАИНА РОССИЯ КОНФЛИКТ

КИЕВ:

Москва использует гиперзвуковое оружие в Украине, поскольку Зеленский призывает к диалогу

Россия усилила свое наступление на Украину в субботу, объявив о применении впервые гиперзвуковой ракеты, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москве пора согласиться «серьезно поговорить» о мире.

Дмитрий ГОРШКОВ и Эммануэль ДЮПАРК

(Конфликт между Россией и Украиной, Центральная нота, 1000 слов - Уже передано)

ФОТО, ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА

МОСКВА:

Россия утверждает, что впервые применила гиперзвуковые ракеты в Украине

Российская армия заявила в субботу, что она использовала гиперзвуковые ракеты на Украине, ресурс, который она, по-видимому, еще не использовала в этом конфликте и который, по словам президента России Владимира Путина, является частью «непобедимого» вооружения.

(Россия, Украина, оружие, ракеты авиационной обороны, Focus, 600 слов - уже вышел в эфир)

АРХИВ ФОТОГРАФИЙ, ВИДЕО

МОСКВА:

Непобедимый, гиперзвуковой или невидимый: оружие, которым может похвастаться Россия

(Россия, Украина, оружие противовоздушной обороны, ракеты, коробка, 600 слов - уже передано)

КИЕВ:

Пожилые украинцы живут беженцами на станциях киевского метро

77-летняя Валентина Каткова не знает, от чего ей больше всего хочется плакать: будь то проблемы со здоровьем, характерные для ее старости, или факт жизни «похоронен» в киевском метро, чтобы спастись от российских бомб.

Дмитрий ГОРШКОВ

(конфликт между Россией и Украиной, Фотоистория, 400 слов - 13:00 по Гринвичу)

ФОТО, ВИДЕО

ЛОНДОН:

Какую роль играют криптовалюты в войне в Украине?

В Украине криптовалюты играют невиданную ранее роль, позволяя правительству собрать миллионы долларов для финансирования мер реагирования на вторжение России.

Стефан РОТ

(украинские валютные вычисления, конфликт в России, вопросы-ответы, 700 слов - уже вышел в эфир)

ФОТОГРАФИИ

ВАШИНГТОН:

Telegram и WhatsApp в России чувствуют давление, но все еще избегают запрета

Платформы обмена сообщениями, такие как WhatsApp и Telegram, избежали российской блокады, в отличие от некоторых крупнейших социальных сетей в мире, с тонкой терпимостью, которая, как предупреждают эксперты, может внезапно закончиться.

Джошуа МЕЛВИН

(США, Россия, конфликт, Украина, дезинформация, компьютерный интернет, фокус, 850 слов - уже транслируется)

ВАШИНГТОН:

За океаном российские американцы чувствуют себя отвергнутыми из-за войны Путина

Через несколько дней после того, как Владимир Путин направил войска на Украину, Русская математическая школа, сеть популярных внеклассных академий в Соединенных Штатах, почувствовала, что у нее нет другого выбора, кроме как выступить.

(конфликт США, Украина, культура, Россия, фокус, 950 слов - 12:00 по Гринвичу)

ФОТОГРАФИИ

ЛОНДОН:

Мир танца объединился на грандиозном гала-концерте для Украины в Лондоне

От России до Аргентины, Японии, Франции и Кубы известные танцоры со всего мира собираются в эту субботу на грандиозном гала-концерте в Лондоне, чтобы собрать средства и выразить протест против «жестокой» войны в Украине.

Анна КУЭНКА

(Великобритания Россия Украина танцует конфликт людей, Фокус, 650 слов - Уже транслируется)

АРХИВ ФОТОГРАФИЙ

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО РЕГИОНАМ

— АЗИЯ

ШАНХАЙ, Китай:

Китай зарегистрировал первые случаи смерти от covid-19 более чем за год

Китай зарегистрировал первые две смерти от covid-19 в субботу более чем за год на фоне всплеска пандемии, связанного с вариантом омикрона, который ставит под угрозу стратегию страны «covid zero».

Дэн МАРТИН

(эпидемический вирус здоровья в Китае, центральная записка, обновление, 650 слов - уже передано)

ФОТОГРАФИИ

— БЛИЖНИЙ ВОСТОК

ДУБАЙ:

Омраченный Украиной Йемен остается без посторонней помощи и на краю пропасти

Организация Объединенных Наций и гуманитарные ассоциации предупредили о серьезных последствиях для Йемена после того, как международная конференция доноров не смогла собрать необходимые средства для предотвращения гуманитарной катастрофы в этой воюющей стране.

Дана МУХАЛЛАТИ

(Голод в Йеменском конфликте помогает политическому восстанию ООН, фокус, 750 слов - уже вышел в эфир)

Разрушенный войной Йемен пренебрегает своим богатым наследием

Горы мусора скапливаются на земле, а граффити покрывают стены крепости Сира в Адене, великом портовом городе на юге Йемена, где война не пощадит богатому историческому наследию.

Шатха ЯИШ

(история йеменского конфликта, культурное наследие, художественный фильм, 500 слов - уже вышел в эфир)

ФОТО, ВИДЕО

— ОБЩЕСТВО

ПАРИЖ:

«Турбия», бурное безводное будущее колумбийского города Кали

Город Кали в 2023 году, жаждущий воды и наводненный насилием и коррупцией: это место для колумбийского сериала «Турбия», который представлен в это воскресенье на фестивале Series Mania в Лилле (Франция).

Хорди ЗАМОРА

(Франция, Колумбия, медиа-телевизионный фестиваль «Водная среда», «Фокус», 600 слов - Уже транслируется)

ЛИЛЛЬ, Франция:

Провидец, даже пророческий: серия, которая формирует общество

С момента вторжения в Украину сериал «Слуга народа», в котором Владимир Зеленский играет президента страны, стал популярным во всем мире. Его пророческий характер заставляет нас задуматься о том, как сериалы формируют реальность.

Селин ЛЕ ПРИУ

(Фестиваль телевидения во Франции и Украине, Россия конфликт, Фокус, 650 слов - Уже транслируется)

ФОТОГРАФИИ

KENT, Соединенные Штаты:

Движение защищает экологически ответственные захоронения с помощью человеческого компоста в США

Дятел сидит на ветке, а Синди Армстронг рассматривает участок земли, который раньше был ее сыном.

Сильви ЛАНТОМ

(компьютерная среда США, Focus, 650 слов — 12:30 по Гринвичу)

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