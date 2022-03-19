Общие прогнозы AFP в 12:00 по Гринвичу

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
КОНФЛИКТ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ: Москва использует гиперзвуковое оружие в Украине, поскольку Зеленский призывает к диалогу
— УКРАИНА РОССИЯ КОНФЛИКТ
КИЕВ:
Москва использует гиперзвуковое оружие в Украине, поскольку Зеленский призывает к диалогу
Россия усилила свое наступление на Украину в субботу, объявив о применении впервые гиперзвуковой ракеты, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москве пора согласиться «серьезно поговорить» о мире.
Дмитрий ГОРШКОВ и Эммануэль ДЮПАРК
(Конфликт между Россией и Украиной, Центральная нота, 1000 слов - Уже передано)
ФОТО, ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА
МОСКВА:
Россия утверждает, что впервые применила гиперзвуковые ракеты в Украине
Российская армия заявила в субботу, что она использовала гиперзвуковые ракеты на Украине, ресурс, который она, по-видимому, еще не использовала в этом конфликте и который, по словам президента России Владимира Путина, является частью «непобедимого» вооружения.
(Россия, Украина, оружие, ракеты авиационной обороны, Focus, 600 слов - уже вышел в эфир)
АРХИВ ФОТОГРАФИЙ, ВИДЕО
МОСКВА:
Непобедимый, гиперзвуковой или невидимый: оружие, которым может похвастаться Россия
(Россия, Украина, оружие противовоздушной обороны, ракеты, коробка, 600 слов - уже передано)
КИЕВ:
Пожилые украинцы живут беженцами на станциях киевского метро
77-летняя Валентина Каткова не знает, от чего ей больше всего хочется плакать: будь то проблемы со здоровьем, характерные для ее старости, или факт жизни «похоронен» в киевском метро, чтобы спастись от российских бомб.
Дмитрий ГОРШКОВ
(конфликт между Россией и Украиной, Фотоистория, 400 слов - 13:00 по Гринвичу)
ФОТО, ВИДЕО
ЛОНДОН:
Какую роль играют криптовалюты в войне в Украине?
В Украине криптовалюты играют невиданную ранее роль, позволяя правительству собрать миллионы долларов для финансирования мер реагирования на вторжение России.
Стефан РОТ
(украинские валютные вычисления, конфликт в России, вопросы-ответы, 700 слов - уже вышел в эфир)
ФОТОГРАФИИ
ВАШИНГТОН:
Telegram и WhatsApp в России чувствуют давление, но все еще избегают запрета
Платформы обмена сообщениями, такие как WhatsApp и Telegram, избежали российской блокады, в отличие от некоторых крупнейших социальных сетей в мире, с тонкой терпимостью, которая, как предупреждают эксперты, может внезапно закончиться.
Джошуа МЕЛВИН
(США, Россия, конфликт, Украина, дезинформация, компьютерный интернет, фокус, 850 слов - уже транслируется)
ВАШИНГТОН:
За океаном российские американцы чувствуют себя отвергнутыми из-за войны Путина
Через несколько дней после того, как Владимир Путин направил войска на Украину, Русская математическая школа, сеть популярных внеклассных академий в Соединенных Штатах, почувствовала, что у нее нет другого выбора, кроме как выступить.
(конфликт США, Украина, культура, Россия, фокус, 950 слов - 12:00 по Гринвичу)
ФОТОГРАФИИ
ЛОНДОН:
Мир танца объединился на грандиозном гала-концерте для Украины в Лондоне
От России до Аргентины, Японии, Франции и Кубы известные танцоры со всего мира собираются в эту субботу на грандиозном гала-концерте в Лондоне, чтобы собрать средства и выразить протест против «жестокой» войны в Украине.
Анна КУЭНКА
(Великобритания Россия Украина танцует конфликт людей, Фокус, 650 слов - Уже транслируется)
АРХИВ ФОТОГРАФИЙ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО РЕГИОНАМ
— АЗИЯ
ШАНХАЙ, Китай:
Китай зарегистрировал первые случаи смерти от covid-19 более чем за год
Китай зарегистрировал первые две смерти от covid-19 в субботу более чем за год на фоне всплеска пандемии, связанного с вариантом омикрона, который ставит под угрозу стратегию страны «covid zero».
Дэн МАРТИН
(эпидемический вирус здоровья в Китае, центральная записка, обновление, 650 слов - уже передано)
ФОТОГРАФИИ
— БЛИЖНИЙ ВОСТОК
ДУБАЙ:
Омраченный Украиной Йемен остается без посторонней помощи и на краю пропасти
Организация Объединенных Наций и гуманитарные ассоциации предупредили о серьезных последствиях для Йемена после того, как международная конференция доноров не смогла собрать необходимые средства для предотвращения гуманитарной катастрофы в этой воюющей стране.
Дана МУХАЛЛАТИ
(Голод в Йеменском конфликте помогает политическому восстанию ООН, фокус, 750 слов - уже вышел в эфир)
Разрушенный войной Йемен пренебрегает своим богатым наследием
Горы мусора скапливаются на земле, а граффити покрывают стены крепости Сира в Адене, великом портовом городе на юге Йемена, где война не пощадит богатому историческому наследию.
Шатха ЯИШ
(история йеменского конфликта, культурное наследие, художественный фильм, 500 слов - уже вышел в эфир)
ФОТО, ВИДЕО
— ОБЩЕСТВО
ПАРИЖ:
«Турбия», бурное безводное будущее колумбийского города Кали
Город Кали в 2023 году, жаждущий воды и наводненный насилием и коррупцией: это место для колумбийского сериала «Турбия», который представлен в это воскресенье на фестивале Series Mania в Лилле (Франция).
Хорди ЗАМОРА
(Франция, Колумбия, медиа-телевизионный фестиваль «Водная среда», «Фокус», 600 слов - Уже транслируется)
ЛИЛЛЬ, Франция:
Провидец, даже пророческий: серия, которая формирует общество
С момента вторжения в Украину сериал «Слуга народа», в котором Владимир Зеленский играет президента страны, стал популярным во всем мире. Его пророческий характер заставляет нас задуматься о том, как сериалы формируют реальность.
Селин ЛЕ ПРИУ
(Фестиваль телевидения во Франции и Украине, Россия конфликт, Фокус, 650 слов - Уже транслируется)
ФОТОГРАФИИ
KENT, Соединенные Штаты:
Движение защищает экологически ответственные захоронения с помощью человеческого компоста в США
Дятел сидит на ветке, а Синди Армстронг рассматривает участок земли, который раньше был ее сыном.
Сильви ЛАНТОМ
(компьютерная среда США, Focus, 650 слов — 12:30 по Гринвичу)
б/бл