Мобильные игры: 70% латиноамериканцев играют больше, чем когда-либо, на мобильных устройствах

A man uses a mobile device.

Благодаря экспоненциальному росту, который произошел во время пандемии в прошлом году мобильные игры значительно превысили доходы и активность, зафиксированные на консолях и аналогах ПК . Недавний отчет, подготовленный Cisneros Interactive совместно с Justmob, показал, что эта тенденция совсем не чужда Латинской Америке, но также наблюдается огромный рост, который ведет к новой норме для геймеров в регионе.

Несмотря на то, что пандемия и изоляция были основными причинами роста сотовых телефонов как платформы для видеоигр, ослабление мер по уходу в Латинской Америке показало, что это явление продолжает развиваться, несмотря на внешние факторы. В отчете основное внимание было уделено Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексике и Перу, чтобы проанализировать эту тенденцию и новые привычки потребления латиноамериканских геймеров.

Более половины респондентов, мужчины и женщины старше 18 лет, заявили, что ежедневно играют на своих смартфонах . В то время как в большинстве обследованных стран точность составляет около 50%, в Аргентине и Колумбии этот показатель был несколько выше. Из этих пользователей почти 75% проводят не менее трех игровых сессий в день. Что касается времени, половина респондентов сообщили, что они проводят более 40 минут в день за различными мобильными видеоиграми . Единственным исключением является Мексика, где их доля достигает 60%.

League of Legends: Wild Rift обещает эксклюзивный контент, которого никогда раньше не было в игре для ПК в этом году

«Во время изоляции это хобби увеличилось, и 70% аргентинцев проводили больше времени, играя в этот период, особенно те, кто старше 35 лет», - сказал Гонсало Боррас, генеральный директор по аудио и мобильным технологиям Cisneros Interactive, добавив: «Что еще более интересно, эта тенденция, похоже, не меняется, поскольку 3 из них из 5 игроков намерены продолжать играть с той же интенсивностью после пандемии». Несмотря на небольшие различия, цифры, зарегистрированные в остальных обследованных странах, остаются в аналогичном порядке.

Конечно, смартфоны являются предпочтительной платформой для получения этих впечатлений, хотя некоторые пользователи также чередуют планшеты, особенно когда речь идет об играх с детьми.

Apex Legends Mobile теперь доступен в некоторых странах региона и объявил о планах расширения в остальном мире

Рост мобильных игр можно увидеть не только по активности пользователей, но и по тенденции среди разработчиков видеоигр. Вселенная League of Legends расширилась мобильным названием Wild Rift, который в 2021 году провел свой первый календарь соревнований, кульминацией которого стал первый чемпионат мира.

На прошлой неделе Respawn Entertainment выпустила вместе с Lightspeed & Quantum Studios первую версию Apex Legends Mobile. Популярная королевская битва для ПК наконец-то появилась на мобильной арене и сделала это в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. Эти рынки не характеризуются наличием самых современных смартфонов, но они сильны в широком спектре мобильных киберспортивных игр благодаря тому, что это самый доступный способ доступа к видеоиграм.

В то время как Call of Duty Mobile является одним из самых популярных экспонентов на мобильной арене, менеджеры франшизы также планируют перенести Warzone на мобильные телефоны, чтобы расширять аудиторию, как никогда раньше.

Call of Duty Mobile объявила о своем новом чемпионате мира на этой неделе (Фото: Twitter)

То, что для этих компаний представляет собой новую и очень интересную возможность для бизнеса, для пользователей это означает огромное разнообразие впечатлений, то есть игры на любой вкус. Пандемия привела к беспрецедентному росту мобильной активности, потому что игроки в основном ищут выход из реальности или способ расслабиться в текущих условиях.

«Развлечения — главная причина, по которой мужчины и женщины выбирают мобильные игры, но и удовольствие и отдых — это другие причины, по которым они выбирают игру», — пояснил Боррас. Другие причины, на которые ссылаются респонденты, включают снятие стресса, улучшение рефлексов, концентрации и внимания. Более 70% также находят в видеоиграх способ общения со знакомыми или другими игроками.

В отчете говорится, что внутриигровая реклама, особенно в бесплатных впечатлениях, стала частью привычки играть. Многие игры предлагают игрокам смотреть короткие рекламные объявления, чтобы увеличить количество жизней или получить лучшие награды, и более 80% респондентов предпочитают это делать, чтобы расширить или улучшить игровой процесс. Кроме того, 75% считают рекламу позитивной, поскольку иногда они позволяют им узнать другие игры или услуги в соответствии с тем, что они играют.

Rocket League - еще одна популярная франшиза, которая вышла на мобильную арену, чтобы расширить свою аудиторию (Фото: Psyonix)

Гонсало Боррас также рассказал: «Игроки не только играют в игры, но и совершают покупки в приложении: 57% тратят деньги на получение новых жизней для игры или дополнительного контента ». Хотя эти данные не так уж и удивительны, поскольку они созвучны с остальным миром, из них ясно, что промышленность уже находится в новой нормальности. В то время как часть общественности рассматривает мобильную деятельность как нишу, реальность показывает, что это лучшая площадка для девелоперов и брендов, чтобы делать ставки на свои новые и не очень новые объекты недвижимости.

Аудитория геймеров является самой большой цифровой аудиторией после социальных сетей , что гарантирует, что активность будет продолжать расти благодаря многочисленным играм на пути. Доступность, предлагаемая мобильным устройством, в отличие от консолей, на которых нет акций, или ПК, которые конкурируют по цене с автомобилем, - это инструмент, который компании используют в течение длительного времени. Тем не менее, требовалось удобство самих игроков, которые 10 лет назад считали мобильные игры синонимом Candy Crush, но сегодня они ежедневно пользуются своими любимыми франшизами.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: