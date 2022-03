Четыре тигра, которых держат в повозке в Аргентине, нашли дом в Южной Африке

Нерея Гонсалес Йоханнесбург, 19 марта Сандро, Мафальда, Густаво и Месси, четыре бенгальских тигра, которые прожили 15 лет в вагоне поезда, переоборудованном в клетку в аргентинской провинции Сан-Луис (в центре), впервые ступили на траву всего несколько дней назад в Южной Африке, где НПО «Четыре лапы» нашла им новый дом. «Первый боялся выходить на улицу, он дрожал, потому что в своей жизни, за пятнадцать лет, он не видел травы и не знал, что это такое», - объясняет Эфе доктор Амир Халил, руководитель этого международного спасательного проекта, о волнующем моменте, когда тигров отпустили в прошлую субботу в святилище для спасенных кошек из Лайонсрока, в 300 км к югу от Йоханнесбурга. «(Для них) это было похоже на телевизор, как Netflix. Они сидели в контейнере и смотрели на улицу, на улице прекрасная природа, но они не знали, что это такое», - добавляет известный ветеринарный эксперт Four Paws. История этих аргентинских тигров, носящих имена знаменитостей из южноамериканской страны, дошла до Халила около года назад, когда пандемия Covid-19 все еще ограничивала возможности международного перемещения. Сандро, Мафальду, Густаво и Месси 15 лет держали взаперти в вагоне поезда, оборудованном клеткой, площадью всего 75 квадратных метров. Хотя происхождение животных сбивает с толку, первоначально их было только два, которые якобы были брошены цирком, который проходил через провинцию Сан-Луис и так и не вернулся. Затем к ним присоединились еще двое, чтобы пополнить семью 18-летнего мужчины (Сандро), 15-летней женщины (Мафальда) и двух других мужчин в возрасте 12 и 10 лет (Месси и Густаво). Хотя условия, в которых жили животные, были плачевными (взаперти, с зазубренными клыками и обрезанными когтями), в Аргентине не было подходящего места для их вывоза. На крайнем юге Африки, хотя кошки не являются эндемиками этого региона, они распространены. По этой причине Four Paws решили предпринять то, что, как они надеются, станет их первой из многих спасательных миссий такого рода в Латинской Америке. ПОЕЗДКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 70 ЧАСОВ Бюрократические и логистические проблемы, связанные с «импортом» этих больших кошек из Сент-Луиса в Южную Африку, были очень сложными: от получения разрешений от властей двух участвующих стран до организации транспортировки во время пандемии, включая тесты ПЦР на тиграх. «Они спросили меня, почему так срочно перемещать тигров, почему так важно перемещать тигров сейчас. И я ответил: «Если вы невиновный человек и вам нужно сесть в тюрьму на неделю, и кто-то спросит вас, почему вы должны выйти из тюрьмы на следующий день... Что ж, именно так и произошло, эти животные невиновны и их посадили в тюрьму на 15 лет», — говорит Халил. Длительное путешествие продолжительностью более 70 часов заняло четыре животных сначала по дороге из Сан-Луиса в Буэнос-Айрес, откуда они вылетели в Амстердам, чтобы сделать остановку перед тем, как отправиться в Йоханнесбург. 12 марта они наконец пересекли ворота Lionsrock, заповедника для больших кошек, в котором также содержатся, например, львы, спасенные от сирийской войны, и где тигры впервые смогут жить на открытом воздухе в естественной среде и под присмотром экспертов. «(Lionsrock) — это 5 000 футбольных стадионов», — говорит Халил. ПОСЛЫ МИРА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ Этот ветеринарный эксперт также отмечает, что еще одной важной мотивацией для него и команды, которая работала над этим спасением, было начало войны в Украине. «Все очень негативно, все плохо, люди ненавидят друг друга, говорят о третьей мировой войне. Животные — очень важные послы, послание мира в трудные времена. Так что Африка открывает свои двери, и животные становятся послами, в год тигра, чтобы дать надежду человечеству», - рассуждает он. «Вместо того, чтобы люди говорили об убийстве друг друга, это послание мира (...). Здесь я вижу, как две страны соглашаются сделать что-то вместе», - добавляет он. Ветеринар Four Paws надеется, что это проложит путь для многих других миссий в Латинской Америке, поскольку в регионе, по их оценкам, много диких животных живут в условиях, непригодных для их вида. ШЕФ нгп/па/пи (фото) (видео)