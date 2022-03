Фернандес Норонья арестовал Сиро Мураяму за критику Морены и аннулирование мандата: «Вы предаете народ»

Федеральный депутат от Лейбористской партии (PT) Херардо Фернандес Норонья стал одним из самых сильных союзников Движения за национальное возрождение (Морена) в его стремлении продолжить работу на всех трех уровнях правительства, а также когда дело доходит до обсуждения и принятия любого мнения, которое благоприятствует их.

На протяжении 18 марта законодатель показывал свои лучшие твиты, чтобы взорвать Сиро Мураяму, советника Национального избирательного института (INE), который в своем аккаунте в Twitter поделился различными критическими замечаниями в адрес вишневой партии и демократического процесса Аннулирование мандата должно состояться 10 апреля.

Своим первым посланием чиновник на выборах ответил национальному лидеру Морены Марио Дельгадо Каррильо, который призвал население в целом «покрасить забор, поставить брезент или наклеить наклейку, чтобы протолкнуть процесс отзыва мандатов.

Поэтому в своем послании Мураяма напомнил моменты, когда НИС поддерживала это политическое движение, такие как его регистрация, организация федеральных выборов в 2018 году, в ходе которых она получила контроль над страной.

«Кто поставил рекорд Морене в 2014 году? @INEMexico Кто организовал выборы 2018 года? INE Кто устанавливает каждый бокс, в котором проголосовал x Morena? INE Кто провел опрос, чтобы возобновить лидерство Морены? INE Кто атакует правительство и Морена? Да, в НИС», - написал директор НИС.

(Фото: твиттер)

Это было сообщение, которым воспользовался Фернандес Норонья, потому что из своих социальных сетей петиста потребовал от него позиционировать себя как главного героя этих событий, и за что он назвал людей «предателями», поскольку именно последний отвечал за финансирование своих налогов все аспекты, которые он перечислил в своем твите.

«Кто дал? Ты ничего не дала. Вы ни посадили, ни организовали, это люди, которые все сделали, это люди, которые платят вам зарплату, и это люди, которых вы предаете @CiroMurayamaINE», - написал депутат.

Сам Марио Дельгадо также ответил Мураяме. С помощью определенной формулировки он подтвердил, что именно народ Мексики дал партию регистрацию, своим голосом они были приняты в правительство, и именно граждане сами определяли руководство.

«О ком мы сообщаем? Врагам народа и предателям демократии. Демократия принадлежит народу и народу», - опубликовал Morenista.

Марио Дельгадо также раскритиковал директора по выборам за его заявления против него (Фото: EFE/Карлос Рамирес)

Впоследствии советник по выборам решил поделиться информационным бюллетенем, в котором НИС настоятельно призвал Морена и ее членов отозвать все рекламные акции, пропагандирующие и распространяющие аннулирование мандата.

«@SCJN заявил, что партии не могут распространять информацию об отзыве мандата. Вот почему сегодня @INEMexico принял меры предосторожности к Морене, чтобы загрузить видео, нарушающие Конституцию, путем продвижения РМ. Неужели им так трудно соблюдать правила демократической игры?» , поделился Мураяма.

Что касается первой меры предосторожности, то Верховный суд страны (SCJN) постановил, что поощрение участия граждан в процессе Аннулирование мандата.

По этой причине он распорядился отменить рекламные акции на радио, телевидении и в социальных сетях, а также избегать распространения политической пропаганды и вероятного использования государственных ресурсов для содействия участию граждан в осуществлении отмены мандата.

Жалоба, поданная Демократической революционной партией (ДПД) в Комиссию по жалобам и жалобам Национального избирательного института (НИС), касается предполагаемого неправомерного использования распространения рекламных акций под названием MEXICO NOS NEED V1 и MEXICO NEED US V2 запланированные для радио и телевидения, которые в соответствии с концепцией ПРД в обычное время вмешиваются в демократический процесс.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: