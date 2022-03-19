Экстремальный макияж на концерте: потрясающий макияж без пола, чтобы пережить еще один фестиваль

Опыт Lollapalooza преодолевает барьеры музыки, представляя множество предложений, которые приглашают поклонников насладиться фестивалем в различных областях , связанных с гастрономией, устойчивостью, экологической осведомленностью и использованием природных ресурсов, среди других ценностей.

Среди основных интерактивных пространств этого нового издания, которое началось в прошлую пятницу, выделяется бренд косметики и красоты Natura. Компания будет присутствовать в течение трех дней фестиваля под лозунгом «Что, если мы объединимся во имя мира, объединимся ради музыки?» и стремится предложить общественности задуматься о планете и устойчивом развитии, столпах ее самобытности.

С этой целью Natura предлагает различные впечатления в пространстве, которое приглашает нас стать местом встречи с множеством мероприятий , таких как зона Natura Faces, стенд, где можно познакомиться с линией макияжа бренда без пола с созданными тенденциями макияжа. специально для этого мероприятия; стена «Поднимите свой голос», на которой вы можете писать из экологически чистых волокон; и вмешательство Cypher, группы художников-импровизаторов, которые декламируют «Битву лести», чтобы усилить идеи инклюзивности и единства. Кроме того, один час в день дизайнер, иллюстратор, музыкант, рэпер и диджей Yema Ice исполняет живую одежду вместе с невероятным диджеем Anita B Queen.

«Мы убеждены, что косметический бренд может многое сделать для мира и что мы можем и должны принимать активное участие в изменениях, которые необходимы обществу для построения лучшего мира. Наше участие в Lollapalooza впервые связано с этим, потому что в культуре и музыке мы находим пространство для диалога, идентификации и чувства сообщества, которое позволяет создавать мосты и коллективную мобилизацию. Мы хотим, чтобы все люди, собравшиеся вместе в подобном пространстве, пели одну и ту же песню, могли это сделать, чтобы изменить все вокруг себя», — сказала в беседе с Infobae Florencia Violini, менеджер по маркетингу Natura Argentina, о присутствии бренда на выставке фестиваль.

Одна из открыток с пятницы после обеда, перед началом одного из шоу. Экстремальный макияж сказал подарок (Лоллапалуза)

«Мы верим, что макияж, как и музыка, является инструментом выражения чувств, эмоций и индивидуальности каждого человека. Новые поколения мобилизуются необходимостью выражать себя так, как они есть, с полной свободой и выбирают бренды, связанные с их целями. В этом смысле наша линия Faces, с помощью которой мы выражаем себя как бренд в этом выпуске фестиваля, отвечает этому социальному поведению, потому что она рождается с твердой приверженностью разнообразию и стремится продвигать красоту, свободную от узоров и предубеждений, чтобы каждый человек мог быть тем, кто они с гордостью и без ограничений», — отметил специалист.

Он добавил: «Будущие поколения являются сторонниками культурных изменений, которые нам нужно учитывать и сопровождать, и именно поэтому в нашем пространстве, например, у нас будет фреска, чтобы каждый, кто проходит мимо, мог поднять свой голос по волнующим их вопросам. Мы стремимся быть представителями причин времени, причины которых люди являются частью, проявляют интерес и принимают все более активное участие».

Faces - это не содержащая полов, животных, веганская, не содержащая парабенов и экологически чистая линия, состоящая из таких косметических средств, как тени, помады, тушь для ресниц, карандаши для подводки, пудры, румяна и кремы, а также средства по уходу за лицом. Он нацелен на людей со свободным и независимым духом, которые выходят за рамки своего пола в качестве определяющей идентичности.

Области лица, которые являются главными героями при создании макияжа:

Обязательным атрибутом для Lollapalooza, без сомнения, является экоблеск. Чтобы усилить макияж и подчеркнуть образ, его можно наносить на глаза, скулы, брови или область, которую вы предпочитаете (Фото: Instagram/ @donni .davy)

1. ГЛАЗА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ

Глазам отведена особая роль, поэтому хорошая подводка для глаз — это безошибочный тренд. Оригинальность заключается в представлении, кроме того, оттенков цветов, чтобы подчеркнуть и придать ему юношеский и причудливый оттенок, вызывающий фурор.

2. ДУО ГУБЫ

Кто сказал, что губы окрашены в один цвет? Образ «Pop» от Natura Faces предлагает вам поиграть с разными оттенками и предлагает сочетание матовых помад, составляющих красную верхнюю губу и розовую нижнюю губу: очень мощное сочетание!

Плюс: БОЛЬШЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ

Давай засияем, любимая! Обязательным атрибутом для Lollapalooza, без сомнения, является экоблеск. Чтобы усилить макияж и подчеркнуть образ, его можно наносить на глаза, скулы, брови или на ту область, которую вы предпочитаете.

Перед началом фестиваля Natura разыграла 20 пар трехдневных абонементов, чтобы посетить и испытать впечатления. Чтобы принять участие, люди должны были обратиться к своему творчеству и сделать плакаты активистов с фразами, вдохновленными посланием бренда #PorElMundoComoPorLaMúsica. Предложение состояло в том, чтобы эти плакаты были разработаны в цифровом виде или из материалов, уже существующих в их домах, таких как одежда, дерево, картон и другие. Проекты были опубликованы в веб-галерее, где каждый мог проголосовать за своих фаворитов, а те, кто набрал больше всего лайков, становились победителями.

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