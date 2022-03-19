Расширенная реальность: как работают технологии, позволяющие сделать поездки на автомобиле более увлекательными

Кто водит машину, очень занят, кто сопровождает его на передних сиденьях, если он не взаимодействует с тем, кто находится за рулем, по крайней мере, у него есть вся визуальная панорама передней части автомобиля. Но те, кто путешествует на задних сиденьях, являются не только пассивными пассажирами, но и из-за той же ситуации, когда только боковые окна открывают вид снаружи из своего положения, они склонны считать утомительным слишком долго находиться в машине. А поскольку это почти всегда дети или подростки, скука еще больше.

Как будто этого было недостаточно, есть две дополнительные переменные, которые совпадают, чтобы сделать поездку на задних сиденьях автомобиля менее приятной. Во-первых , движения ускорения и торможения ощущаются намного сильнее , о чем многие водители не знают, потому что они никогда не заходят в эту область пассажирского салона. Во-вторых, перед лицом этой скуки почти мгновенно взять мобильный телефон, чтобы подключиться к внешнему миру или поиграть. Обе ситуации во многих случаях ускоряют эффект дискомфорта, который часто заканчивается головокружением.

Audi обратила внимание на эту ситуацию в течение некоторого времени и начала работать со специализированной компанией по виртуальной реальности Holoride, которой она владеет, потому что сотрудничала в ее создании. Вместе им удалось разработать систему расширенной реальности для оснащения своих автомобилей будущего, создать тематическую среду на борту, доступ к которой можно получить, просто надев пару очков виртуальной реальности. Будущее наступило, потому что с июня следующего года, первого в Европе и быстро в США, Японии и Китае, система будет доступна для моделей Audi с модульной информационно-развлекательной системой MIB 3 и последним обновленным программным обеспечением на этих рынках.

Расширенная реальность, как они объясняют из Holoride, включает в себя гораздо больше, чем зрение и слух, как это принято знать о виртуальной реальности. Благодаря этой технологии движение становится звездой развлечений , поскольку игра подключена к автомобилю, и по этой причине каждое движение транспортного средства на его пути воспроизводится как движение в расширенной реальности. Таким образом, автомобиль — идеальное поле для его применения.

Та же уличная сцена, превращенная в трехмерный мультфильм, чтобы сделать путешествие чистым развлечением

Сценарий сможет меняться между многими вариантами, и во всех из них движение автомобиля будет тем, что генерирует развитие выбранной игры. Варианты разнообразны. Вы можете путешествовать во времени или участвовать в мультфильме, вы можете пройти через джунгли, полные динозавров, или сражаться в космосе в качестве членов экипажа межгалактического корабля. Во всех случаях также возникают проблемы с получением и участием в активных развлечениях. Кнопка позволит вам получать очки за сбор призов, стрельбу по врагам, защиту от хищных животных или выполнение миссий в экспедиции.

Система была впервые представлена на выставке CES в Лас-Вегасе в 2019 году, где Holoride создала игру на основе вселенной Marvel в сотрудничестве с Disney Games and Interactive Experiences. Затем, в прошлом году, на Мюнхенском автосалоне во время IAA Mobility посетители выставки первыми испытали демонстрации в автомобиле. На недавнем Зальцбургском фестивале система расширенной реальности была вновь представлена путешествием во времени с задних сидений Audi e-tron через разные эпохи австрийского города в поисках не что иного, как молодого Вольфганга Амадея Моцарта.

Помимо очков Virtual Reality и наушников, кнопка позволяет активно участвовать в каждой игре, которую предлагает система

Одной из самых больших проблем для создателей системы является проверка того, чтобы люди на задних сиденьях не страдали от головокружения при надевании очков виртуальной реальности и наушников. Они говорят, что после трех лет экспериментов и корректировок они изменили парадигму. Если раньше у людей кружилась голова из-за того, что они не соответствовали ощущениям своего тела, то теперь, с движением автомобиля и в том же смысле движения в расширенной реальности, это должно исчезнуть.

Вердикт пользователей отсутствует. Но они вряд ли осмелились запустить продукт массово, не имея уверенности в том, что они будут совершенно иным опытом, чем известно, что сделает поездки на задних сиденьях намного более увлекательными.

Реальная жизнь и виртуальный мир объединяются, чтобы развлечь пассажиров всех последних моделей Audi с помощью расширенной реальности

Возможно, когда-нибудь, с массовым появлением этого типа развлекательных решений для большего количества марок и моделей автомобилей, знаменитый вопрос, который ребята задают, когда они только что прошли несколько километров от поездки, изменит направление, и вопрос «как долго ехать» станет часть желания, потому что до пункта назначения еще много времени. Если это так, технологии выиграют битву, которая уже казалась проиграна.

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