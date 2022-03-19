Дроны, вертолеты, микрофоны с «призрачным» маршрутом и 1600 военнослужащих: это будет супероперативник в Монументале для River-Boca

(Maximiliano Luna)

Микрофон с фантомной экскурсией, иллюзия баров по списку допуска, который изменился так, что ничего не меняется, протокольные записи, оставленные под судебным следствием, и внутренняя планка, в которой волосы встают дыбом к безопасности. Все это, помимо трех пунктов, поставлено на карту в этом воскресном Суперклассике с необычным графиком входа и вечерним выходом, который вызывает некоторое беспокойство у органов, ответственных за то, что ничего необычного не происходит.

Во-первых, никто не хочет повторения изображения, похожего на финал Кубка Либертадорес 2018 года, разочарованный камнями, которые Бока получил, когда микро удвоилось на Лидоро Кинтерос. Поэтому на этот раз будет смена маршрута и специальное сопровождение отряда ксенейз. Маршрут будет сообщен водителю автобуса только в 16 ч. 30 м., когда он, как ожидается, покинет митинг посетителя и направится к Монументалу. Полиция, конечно, будет знать с утра воскресенья всю новую схему, потому что на некоторых улицах будут установлены специальные посты для подметания общественного транспорта и очистки транспортных средств. И в отличие от того, что многие считают, проспект Фигероа Алькорта не будет использоваться в качестве альтернативного маршрута.

С другой стороны, завершая тему Бока, La Doce дал понять, что весь купол с Ди Зео во главе покинул правый вход и может вернуться на стадионы. Но это полуправда. Конечно, в прошлый четверг истек 24-месячный запрет, введенный на них в городе Буэнос-Айрес незадолго до начала пандемии, но это не означает, что Рафа возвращается к паралавине. Запрет Министерства национальной безопасности, введенный в апреле 2019 года и закончившийся 10 апреля 2023 года, как ограничение на сближение, введенное правосудием по причинам, которые все еще имеют значение для него, все еще остается в силе.

С другой стороны, тех, кто следит за мирной вечеринкой, беспокоит спираль насилия в Лос-Боррачос-дель-Таблон. В преддверии матча Кубка Аргентины против Лаферрере три микрофона от официальной фракции арестованных и их лидеров, во главе которого стоит Гектор Гильермо Каверна Годой. Там, в Сальте, диссидент, который сделал предыдущие разведданные, как если бы они были скопированы ЦРУ. За десять дней до матча аванс отправился в Сальту и встретился с мэром, чтобы согласовать места доступа и ожидания матча, поскольку эта фракция с 180 барраввами прибыла за 48 часов до матча.

Полиция арестовала часть официальной фракции Лос-Боррачос-дель-Таблон перед дуэлью с Лаферрере

Возвращение произошло в прошлое воскресенье перед гимнастикой в Монументале: полиция задержала 20 мужчин диссидента, которые хотели войти, нарушила все из них и включила их в право допуска. Удивительно было обнаружить, что у некоторых из них были протокольные записи, которые сначала снова поставили клуб под глаза исследователей, хотя отслеживаемость билетов указывает на то, что они поступили не от директоров совета директоров, а от сотрудников River, которые всегда получают два протокольные записи для каждого. встречи. Один из них, например, был от рук главы бара Platense Матиаса Жоэля Сакко, который показал то, о чем Infobae давно рассказывала Infobae: вербовка баров Ascent для борьбы за контроль над популярным.

Было также одно событие, которое вызвало большую озабоченность: группа Пилар из официальной фракции вступила в столетнюю годовщину и встала на сторону, чтобы увидеть движения своих соперников и передать информацию своим боссам. Вероятность противостояния на трибуне исчезает, и поэтому перед каждой записью будет три проверки, чтобы обе фракции никогда не смешивались.

Ривер также попросил тех, кто управляет программой Segura Tribuna в течение недели, прислать им все имена и данные тех, кто входит в список приема. В спинах чиновников, которые считали, что, возможно, клуб попытается очистить его, вычеркнув некоторые имена. Напротив, учреждение приостановило возможность приобретения билетов новыми барами через платформу Tu lugar en el Monumental. Точка за Ривер.

По этому сценарию была наконец официально объявлена супероперация, в которой 1600 человек были распределены вокруг Монументаля. Из них 1200 будут сотрудниками городской полиции плюс 120 агентов программы Segura Tribuna, которая проверяет биографию каждого болельщика, который приходит на суд, и разрешает вход или нет. Следует напомнить, что у реки есть 570 баров справа от входа. Остальные будут частными охранниками, размещенными как у подъездных лебедок, так и внутри стадиона.

Двери Монументаля откроются в три часа дня, а проспект Лидоро Кинтерос не будет отрезан в любое время, чтобы не было толп. Кроме того, те, кто едет с детьми до шести лет и пенсионерами, будут иметь специальный доступ через улицу Падре Ноймана в совершенно новом входе под названием Canal Familiar. Все будет контролироваться дронами, вертолетами и специализированными группами моторизованной полиции. Чтобы все прошло гладко и заботит только результат матча.

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