Культурная столица Украины, она уже не далека от войны

ЛЬВОВ, Украина (AP) — До тех пор, пока ракеты не попали на небольшое расстояние от соборов и кафе в центре Львова, культурная столица Украины была городом, который мог чувствовать себя далеко от войны. Первоначальная паника утихла, и в ответ на утреннюю зенитную тревогу все чаще приходилось не бежать вниз, а разворачиваться в постели.

Но российские авиаудары, которые обрушились на международный аэропорт рано утром в пятницу, потрясли близлежащие здания и рассеялись с чувством комфорта, поскольку густой черный дым поднялся в небо.

Однако в течение нескольких часов после инцидента обычные сцены в других городах страны, которые ужасали мир, не были созданы: разрушенные здания и люди, спасающиеся бегством под обстрелом. Львов уже вернулся к своей столетней роли перекрестка в постоянной адаптации.

«Утром был страх, но мы должны двигаться дальше», — говорит Мария Пархитс, которая работает в ресторане. «Люди приезжают с почти ничем и приезжают из худших мест».

С начала войны почти месяц назад город стал убежищем в качестве последнего форпоста перед Польшей, принимая сотни тысяч украинцев, проезжающих или приезжающих сюда. В другом направлении — помощь и иностранные бойцы.

В центре находится город, где, судя по всему, жизнь протекает между церквями всемирного наследия и кофейными киосками. Велосипедисты, раздающие еду с рюкзаками международных брендов на спине, шатаются на булыжниках. Желтые трамваи курсируют по узким улочкам, наполненным историей одного занятия за другим, от казаков или шведов до немцев и Советского Союза.

Новый Львов возникает из-за угрозы очередной российской оккупации, после долгой борьбы за уход от своего влияния и близости к остальной Европе.

«Это война», — сказал 28-летний солдат Максим Тристан о пятничной атаке. «Это только повышает мотивацию к борьбе».

В одном углу несколько молодых людей выстраиваются в очередь возле арсенала. «Все доступно, если у вас есть наличные», - сказал один человек, вызывая улыбки других. В том же блоке находится тир, на котором в цель попадает лицо президента России Владимира Путина. В других частях города ветераны армии учат мирных жителей стрелять.

В популярном парке, всего в нескольких шагах от детской площадки, был вновь открыт бункер времен Второй мировой войны. Снаружи архитектурной школы мужчины заполняют мешки с песком. Некоторые церкви сохранили свои изображения и накрыли витражи, в то время как другие оставляют свою судьбу в руках Бога.

В военной части его главного кладбища более десятка гробниц были построены совсем недавно, чтобы иметь мраморные кресты. На земле ледяные цветы, а пол полон отпечатков ботинок. За ним есть открытый грунт, подготовленный для открытия еще нескольких рядов.

Художники-татуировщики рисуют патриотические символы на коже своих клиентов. Пивоварня теперь занимается изготовлением зажигательных бомб. На уличном знаке изображена женщина в сине-желтом, как национальный флаг, с пистолетом во рту стоящего на коленях Путина. На фасаде магазина молодая женщина рисует рисунок голубя.

Волонтерство захватило город. Люди открывают свои дома, а местные СМИ сообщают, что жители разрезают старую одежду, чтобы сделать камуфляжные сетки для контрольно-пропускных пунктов.

«Война — это не только люди, которые воюют», — заявил Владимир Пекарь.

Этот 40-летний бизнесмен стоит за инициативой заполнить сельскую местность вокруг города сине-желтыми рекламными щитами с лозунгами «Боже, храни Украину» или «Не беги, защити». Он был неудобен нецензурной лексикой, которая появлялась в первых сообщениях после вторжения, как, по его словам, случалось с самыми религиозными соседями.

В то же время Пекар запустил коллекцию для того, что, по его словам, является двумя самыми необходимыми украинским солдатам: бронежилетами и сигаретами.

«После боя нужно курить», - сказал он.

Под сенью лозунгов и хвастовства находятся около 200 000 человек, которые бежали во Львов из районов, наиболее пострадавших от российских атак. Встреченные жителями и поселившиеся в своих домах и общежитиях, они кажутся самыми нервными.

Перемещенные лица обыскивают ящики с помощью в пунктах сбора, проверяют новости и проверяют свои мобильные телефоны. Их присутствие превратило город из места отдыха в убежище: вместо рекламы местных кондитерских и романтических мест официальный сайт туристического офиса делится информацией о местонахождении бомбоубежищ и оповещений о радиации.

Обещая предложить «тепло для души», местные жители запустили в пятницу серию бесплатных культурных прогулок для внутренне перемещенных лиц, среди прочего, с целью посещения галерей или средневекового квартала.

Всего несколько дней назад тысячи новичков заполнили центральный железнодорожный вокзал в разгар волны беженцев на западе. Сейчас платформы временами почти пусты, ожидая миллионы людей, которые все еще бродят по Украине в поисках места для отдыха или новой цели.

Там был плотник из разбомбленной столицы Киева, который несколько лет назад обучался противовоздушной обороне и направлялся на армейский пост. Один на платформе с рюкзаком и спальным ковриком он планировал навестить свою семью в западном районе Закарпатья, прежде чем снова отправиться на восток.

Далее на платформе была молодая пара, которая все еще находится в стране, потому что мужчина, 20 лет, достиг боевого возраста и ему запрещено уезжать.

«Я никогда так много не путешествовал по своей стране. Теперь я должна», — сказала женщина, Диана Ткаченко, 21 год. Их путешествие началось в прошлом месяце в Киеве, в многолюдной троице, которая не знала, куда их приведет.

Его прибытие во Львов было ужасным. По словам Ткаченко, другие путешественники толкались и кричали. Некоторые приехали с востока, из русскоязычных районов и не знали украинского языка.

Его поезд остановился в самом украинском городе. Для Ткаченко это был его первый визит во Львов.

«Я много ходил», - сказал он. «Я старался наслаждаться этим местом. Это намного безопаснее».

Но людей было слишком много и негде жить. Она и ее парень решили вернуться на восток в Киев.

Пока его поезд готовился к отъезду, на станцию прибыл еще один.