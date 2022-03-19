Бирма разрешит международные рейсы с 17 апреля

Бангкок, 19 марта Бирма, разрешит прибытие рейсов из-за рубежа с 17 апреля после закрытия в течение двух лет для сдерживания распространения COVID-19, сообщили власти в эту субботу. Посетители, желающие въехать в страну, должны быть вакцинированы в соответствии с полным графиком COVID-19, пройти недельный карантин и получить отрицательный результат в двух тестах ПЦР для выявления вируса по прибытии. Мера, объявленная консультативным советом, созданным для борьбы с пандемией, направлена на оживление экономики и туристического сектора страны, сообщает канал MRTV, контролируемый военными, устроившими переворот в феврале 2021 года. Объявление совпадает с сокращением числа инфицированных: в эту субботу было зарегистрировано 540 новых случаев заболевания и 2 случая смерти, в то время как с начала пандемии было зарегистрировано 608 384 инфицированных, в том числе около 19 420 смертей. Кампания вакцинации идет поздно, и 40 процентов населения еще не вакцинированы обеими дозами. Бирма также переживает глубокий политический, экономический и социальный кризис после захвата власти нынешней военной хунты, которая столкнулась с широкой народной оппозицией и вызвала вооруженные конфликты по всей стране. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным в Бирме, власти жестоко подавили инакомыслие, расстреливая мирных протестующих и убив 1687 человек. ШЕФ нк/амд