Бернат Кане с фаворитом Коулманом в полуфинале 60 гладких

Белград, 19 марта Барселона Бернат Канет, чемпион Испании в беге на 60 метров, квалифицировался в полуфинал чемпионатов мира со второй лучшей оценкой в своей жизни (6,63), что дало ему третье место в первой серии, где доминировал со временем 6,51 американский рекордсмен Кристиан Коулман по всему миру. Непобедимый в этом году в Испании 22-летний спринтер из Оспиталет-де-Льобрегат начал со второй лучшей оценки в первой серии (6,61). Впереди его, с 6.45, только Кристиан Коулман, большой фаворит на завоевание золотой медали. Кане, бежавший по 8-й улице, победил целого чемпиона Европы в закрытых помещениях чеха Яна Волко (6,66). Сегодня днем, в 18.40, у него назначена встреча с полуфиналом. До него только Мурсиан Венансио Хосе Мурсия квалифицировался в предпоследний раунд, в Лиссабоне 2001. «Мы знали, что это возможно, и я боролся до последнего метра. На чемпионате мира есть дополнительное давление, но я столкнулся с ним мысленно, как если бы это был чемпионат Испании. Выйти в финал очень сложно, но так было и сюда попасть», - сказал он.