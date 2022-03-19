Берлускони и его 53-летняя младшая подруга говорят «да» на символической свадьбе

Рим, 19 марта Трехкратный бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 85 лет, и его нынешний партнер, депутат его партии Forza Italia Марта Фашина, 32 года, сегодня отметили праздник символического союза, «без свадьбы», как они определили в итальянской прессе, где все исторические друзья присутствовали магната и всех его детей, кроме Пьера Сильвио из-за covid. Это будет больше, чем свадьба, это будет «праздник любви», как определил его Сильвио Берлускони, когда несколько недель назад распространился слух о его возможной законной свадьбе с Мартой Фашиной, хотя проблемы с наследством, которые возникнут в результате юридического союза, заставили пару выбрать этот другой вариант. Вечеринка началась в 13:00 часов в Вилья-Гернетто, одном из особняков Берлускони в городке Джерно, в провинции Монца (север), где бизнесмен хочет разместить у себя университет, посвященный изучению политики. В вечеринке приняли участие от 50 до 70 человек. Не было недостатка в друзьях всей жизни «Il Cavaliere», таких как вице-президент Forza Italia Антонио Таяни; партийные лидеры Паоло Барелли и Аннамария Бернини и Лиция Ронзулли; его личный врач Альберто Зангрильо и представители его империи: управляющий директор Fininvest Данило Пеллегрино с генеральным директором Publitalia Стефано Сала. Газета «Corriere della Sera», которая сообщила все подробности, объяснила, что в небольшой часовне особняка даже было празднование союза, не имеющего никакой юридической силы. Берлускони произнес свою речь, посвященную своей спутнице Марте, и перед тем, как были поданы первые блюда, он снова коротко взял слово, чтобы поприветствовать и поблагодарить: «Я рад, что в этот день здесь со мной находятся дорогие люди». Марта Фашина была одета в белое французское кружевное платье, созданное Антонио Ривой, а Берлускони — в синем костюме, подписанном Армани. По этому случаю Вилла Гернетто была украшена 150 статуями, водными играми в фонтанах и струей в форме торта на главном фонтане. Меню, которое было подготовлено трехзвездочным рестораном Мишлен «Da Vittorio», включало некоторые блюда, такие как равиоли с рикоттой и шафраном, знаменитый «Paccheri Vittorio», телятину в красном вине с черным картофелем и сливки из моркови с корицей и другие. И трехъярусный свадебный торт, как три года, когда они были вместе. «Супруги» уже обменялись подарками несколько дней назад: кольцо с бриллиантом для нее и гипсовая скульптура переплетения двух рук для него. Берлускони и Фашина начали свои отношения в 2020 году, когда СМИ опубликовали фотографии их обоих в Швейцарии. В последние два года Фашина всегда был с Берлускони, как, когда он пытался баллотироваться в президенты республики на последних выборах в январе, движение, которое не шло хорошо для магната, а также в тех многочисленных случаях, когда он был допущен из-за проблем со здоровьем. ШЕФ куб.см/дюйм