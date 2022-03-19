Трэш «Бавария» с дублем от Левандовски

Берлин, 19 марта «Бавария» обыграла Юнион Берлин со счетом 4:0 в субботу голами Кингсли Комана, Танги Нианзу и двух голов Роберта Левандовски, один из которых с пенальти, укрепив свое преимущество и предварительно увеличив свое преимущество над дортмундской «Боруссией» до семи очков, которые играют против Кельна в это воскресенье. Жертвы Бенджамина Паварда с коронавирусом и Никласа Зюле заставили Джулиана Нагельсманна изменить схему, которую Бавария использовала в последние недели. Он изменил свою обычную трехцентровую линию и вышел с защитой из четырех человек, с Филипом Стасиничем и Лукасом Эрнандесом в качестве вингеров, а Танги Нианзу и Дайот Упамекано в качестве центральных защитников. Нагельсманн пожертвовал Сержем Гнабри, который вышел на 69-й минуте, и сыграл с Робертом Левандовски на лидирующей позиции и Кингсли Команом, Томасом Мюллером и Лероем Сане во второй линии атаки. За ними двойной поворот с Джошуа Киммичем и Джамалом Мусиалой. Матч начался с того, что «Бавария» схватила мяч, старалась как можно дольше отложить его в противоположном тайме и несколько раз позволяла Берлинскому союзу прибыть сторонами. Даже в первый раз в матче был «Юнион» с выстрелом в голову Шеральдо Беккера после прострела справа. Однако первый удар был сделан из «Баварии», а удар был сделан из-за пределов района Кингсли Коман на 16-й минуте. 25-го числа Нианзу забил второй, возглавив угловой Киммих. Перед перерывом Роберт Левандовски повысил счет, реализовав пенальти, забитый Фабианом Лютом. Обе команды вышли в перерыв с осужденным матчем. Статистика владения мячом «Баварии» была скандальной, более 70 процентов, но Союз не играл плохо, генерировал прибытие и имел возможности, которыми она не смогла воспользоваться. Если и были какие-то сомнения в местной победе, то чуть более минуты после начала второго тайма Левандовски сделал четвертый с близким ударом по прострелу Джамала Мусиалы справа. Союз приложил усилия для достижения цели чести. На 53-й минуте у него был хороший шанс, когда Мануэль Нойер на полпути остановил удар Харагути, а затем Лукас Эрнандес спас второй удар Авонийи над линией. Затем «Бавария» начала с ротаций. Сначала Марсель Забитцер поступил в Musiala. Затем Гнабри за Комана и на 76-й минуте Корентен Толиссо, Марк Рока и Эрик Максим-Шупо Мотинг для Леруа Сане, Киммиха и Мюллера. У Роки был шанс, с небольшим отклонением на 86-й минуте. ШЕФ рз/изм