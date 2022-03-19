Бэйл вернулся в группу и является вариантом для Анчелотти в классическом

Мадрид, 19 марта, Реал Мадрид завершил подготовку классики своей последней тренировкой в спортивном городе Вальдебебас без французов Карима Бензема и Ферлана Менди, подтвержденных потерь против Барселоны и возвращением валлийца Гарета Бейла, который находится в распоряжении Карло Анчелотти. К всеобщему удивлению, валлиец был выбран в качестве центрового нападающего в последнем матче, который Бензема пропустил из-за травмы. Это было в Ла Керамика против Вильярреала. Сейчас Анчелотти ищет замену и Бэйл, пропустив пятничную тренировку, работал в субботу с остальными товарищами по команде и находится в распоряжении своего тренера. Бейл был замечен улыбающимся в начале сессии, шутящим с остальными товарищами по команде на разминке. Валлиец не играл ни одного матча на стадионе Сантьяго Бенрабеу более двух лет, 26 февраля 2020 года. Все пять встреч, в которых участвовала эта кампания, проходили в качестве посетителя. Вся мадридская команда, за исключением травмированных Бензема и Менди, которые остались на площадке, завершила последнюю тренировку, мягкую тренировку за день до матча, раундами, упражнениями с мячом, матчем на малом поле и финальным испытанием ударов по воротам. Анчелотти внимательно следил за статусом каждого из своих игроков, чтобы закончить формирование стартовой команды, в которой он должен внести изменения. Бразильцы Марсело и Начо Фернандес борются за левого защитника, и для демаркации центрового форварда вступает в силу широкий спектр возможностей. От естественного, Мариано Диаса и Луки Йовича, до изменения положения других, таких как Марко Асенсио, Родриго, Гарет Бейл, Иско Аларкон или Иден Хазард. ШЕФ RMM/ОГ