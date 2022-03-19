По меньшей мере 30 детей из числа коренного населения Чоко покончили жизнь самоубийством, чтобы избежать вербовки вооруженными группами

В последние годы более 30 детей и подростков из числа коренных народов покончили с собой, чтобы избежать вербовки диссидентами FARC, ELN и гайтанистов самообороны Колумбии (AGC).

После того как доклад Специальной юрисдикции по вопросам мира (JEP) о принудительной вербовке не прекратился, представители коренных народов высказались, несмотря на опасения, которые существуют в отношении репрессий со стороны вооруженных групп.

Они сообщили, что даже эта цифра может быть выше из-за занижения информации, вызванной паникой, о которой сообщалось, и что они погибли.

По словам лидера коренного населения, число случаев вербовки и самоубийств растет.

Что касается вербовки, то он указал, что это верно, поскольку страх перед реакцией незаконных вооруженных групп гораздо больше. «Количество случаев найма не определено, есть жалобы, но есть и записи, все остается анонимным в тишине, чтобы избежать репрессий».

Главный юрисконсульт Оника отметил, что вооруженные группы должны безотлагательно обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права.

Наконец, Херардо Джуми указал, что самоубийства детей из числа коренных народов происходят не только в Чоко, но и в Антьокии, Нариньо и Кауке.

12 февраля, в день празднования Международного дня красных рук, который требует отказа от вербовки и использования несовершеннолетних в вооруженных конфликтах, Генеральная прокуратура страны предупредила, что предотвращение вербовки детей и подростков не является приоритетом при планировании территориальный.

Государственная прокуратура выявила, что 50 процентов планов развития 170 муниципалитетов, в которых осуществляются программы развития с территориальным подходом (PDET), среди тех, кто больше всего пострадал от насилия и с самыми высокими показателями найма, не были включены в планирование предусмотрены меры по предотвращению этого правонарушения, которое нарушает права несовершеннолетних на национальной территории.

«Предотвращение вербовки входит в комплекс планов, программ и проектов, разрабатываемых государством, обществом и семьей для обеспечения эффективного осуществления и реализации прав детей и подростков и предотвращения их вербовки и/или использования незаконными организованными вооруженными группами. и группировки организованных преступников», — говорится в сообщении надзорного органа.

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