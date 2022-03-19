Посредник АСЕАН призвал усилить давление на лидеров переворота во время визита в Бирму

Бангкок, 19 марта Специальный посланник АСЕАН по Бирме, министр Камбоджи Прак Сокхонн, начинает визит в страну в это воскресенье, в ходе которого он встретится с военной хунтой, захватившей власть в феврале 2021 года и жестоко подавившей инакомыслие, и в которой oenegé призывает к большей твердости и давление на лидеров переворота. Сохонн, нынешний министр иностранных дел, занявший должность посредника в январе после неудачи своего предшественника - который не посетил Бирму - будет находиться в Бирме до среды, хотя его график работы и встреч не превзошел. Согласно заявлению правительства Камбоджи, этот первый визит посланника, согласованный в апреле прошлого года между лидерами Юго-Восточной Азии и лидером переворота Мин Аунг Хлайнгом, «направлен на создание благоприятных условий, которые приведут к прекращению насилия». Министр иностранных дел, в отличие от своего предшественника - Брунея Эривана Юсоф - не ставил условий или требований бирманской военной хунте для поездки - решение, раскритикованное организацией «Парламентарии за права человека АСЕАН» (APHR). «Это предательство коллективного решения АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и воли бирманского народа», — осуждает в эту субботу Чарльз Сантьяго, малазийский парламентарий и директор APHR. Согласно Пномпеню, визит и переговоры в ходе него будут строиться вокруг пяти пунктов консенсуса, установленных политическими лидерами блока и участником бирманского переворота, включая «немедленное прекращение насилия» в отношении гражданских лиц и «конструктивный диалог» с участием всех сторон. Однако военная хунта до сих пор наложила вето на любую возможность ее встречи со свергнутым лидером Аун Сан Су Чжи, которая приговорена к 6 годам тюрьмы и до сих пор сталкивается с десятком судебных разбирательств, или другими представителями свергнутого гражданского правительства. Несмотря на соглашение, АСЕАН считает, что с тех пор бирманская хунта предприняла «недостаточные» шаги по выполнению соглашения. Сантьяго просит посредника блока проявить большую твердость и давление, чтобы заставить бирманские военные выполнить свои обещания. «Смешно, что специальный посланник АСЕАН говорит, что его визит в Бирму направлен на «создание благоприятных условий» для прекращения насилия. Пора перестать держаться за руки с обвиняемыми в военных преступлениях», — подчеркивает малазийский политик. Бирма погрязла в глубоком социальном, политическом и гуманитарном кризисе после военного переворота 1 февраля 2021 года, который положил конец демократическому правлению и ввел режим насильственных репрессий против инакомыслия. Армия оправдывает переворот предполагаемыми фальсификациями во время всеобщих выборов в ноябре 2020 года, результат которых был аннулирован и в результате которого партия Су Чжи, как и в 2015 году, прошла с одобрения международных наблюдателей. В недавнем докладе Организация Объединенных Наций обвинила бирманских военных в убийстве, аресте и пытках гражданских лиц, а Бирманская ассоциация помощи политическим заключенным насчитывает по меньшей мере 1687 человек, погибших в результате жестоких репрессий со стороны властей. ШЕФ нк/пи