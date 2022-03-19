Президент Аргентины призывает заключить «стол соглашений» против инфляции

Буэнос-Айрес, 18 марта Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в пятницу, что созовет «стол соглашений», который позволит его правительству разработать борьбу с инфляцией, которая в Аргентине ускорилась выше 52%, что, по словам президента, является исторической проблемой, что война в Украине «обостряется». «С этого понедельника я соберу представителей производственных секторов, предпринимателей, работников формального сектора и народной экономики, представителей сельской местности и торговли, малых и средних предприятий и гражданского общества к столу переговоров, который позволит нам создать завтрашний день в борьбе против инфляции», - сказал Фернандес в своей речи облагается налогом. «Мы надеемся найти соглашения, которые помогут снизить инфляцию и обеспечить повышение покупательной способности заработной платы», - добавил президент, который также указал, что его правительство не «перестанет контролировать и контролировать цены». Ожидалось, что Фернандес объявит в эту пятницу серию мер в рамках «войны с инфляцией», которую он обещал начать с сегодняшнего дня в заявлениях, сделанных в прошлый вторник, за несколько часов до того, как стало известно об ускорении роста цен в феврале. Потребительские цены в Аргентине выросли в феврале прошлого года до 52,3% в годовом исчислении и 4,7% в месячном выражении, согласно данным Национального института статистики и переписей (Indec). Фернандес, назвавший инфляцию в Аргентине «почти проклятием» и напомнивший, что она использует двузначные индексы уже десять лет подряд, не делал объявлений в эту пятницу, но заявил, что именно его министры будут ежедневно отчитываться о мерах, которые будут реализованы. МВФ Меры ожидались после того, как в четверг Конгресс Аргентины одобрил соглашение, заключенное между правительством Альберто Фернандеса и Международным валютным фондом (МВФ) о рефинансировании долгов на сумму около 45 миллиардов долларов, которое вступит в силу после его одобрения советом директоров агентства. Понимание направлено на снижение инфляции на 38-48% к концу 2022 года, хотя этот прогноз далек от прогнозов в 55% на этот год частными консультантами, ежемесячно собираемых Центральным банком Аргентины. «Соглашение с МВФ позволяет нам начать разбирать основные макроэкономические переменные в борьбе с инфляцией, которая, как мы всегда говорим, является многопричинным явлением», - заявил Фернандес в пятницу. Но президент указал, что «ожидания также должны быть усилены»: «Мы добьемся этого только в том случае, если сможем сесть за один стол, выстраивая необходимое понимание для построения будущего». СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД Фернандес заявил, что война в Украине «усугубляет» проблему инфляции в Аргентине и сослался на рост цен на пшеницу, который влияет на цены на хлеб, лапшу, муку для внутреннего потребления. Президент объявил в пятницу, что «создаст стабилизационный фонд (для пшеницы), чтобы не допустить переноса этого повышения международной цены на цену, которую платят аргентинцы». Февральская инфляция была вызвана резким ростом цен на продукты питания и напитки: 7,5% в месяц и 55,8% в годовом исчислении, что привело к росту стоимости продовольственной корзины и, как следствие, негативно сказалось на и без того очень высоких уровнях бедности и бедности в Аргентине.