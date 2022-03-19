Аргентина повышает рекорд экспорта пшеницы до 10 млн тонн

Буэнос-Айрес, 19 марта Аргентина объявила в эту субботу об открытии реестра экспорта 8 миллионов тонн пшеницы на сезон 2022/23, добавив до 2 миллионов тонн ранее разрешенных, в контексте роста международных цен из-за войны в Украине и когда она предвидит «рекордный урожай». «Мы решили, чтобы зафиксировать международные цены на этом историческом этапе, цен, которые являются историческими, установить экспортные рекорды по урожаю 22/23 на общую сумму 8 миллионов тонн пшеницы, которые в дополнение к 2 миллионам тонн уже разрешены», - сказал министр сельского хозяйства, животноводства и «Рыболовство Аргентины» Хулиан Домингес на пресс-конференции. Этим решением правительство Альберто Фернандеса намерено «дать производителям предсказуемость для следующего сева пшеницы и достичь нового рекорда производства», сказал Домингес. «Мы надеемся, что урожай 22/23 станет новым рекордом производства в Аргентине», — сказал Домингес. Мера по экспорту пшеницы на общую сумму 10 миллионов тонн является частью резкого роста международных цен на зерно и производные после вторжения России в Украину, двух крупнейших производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции по всему миру, что также привело к повышению стоимости удобрений и фитосанитарии. «Аргентинский производитель не улавливал военную цену», - заявил Домингес, основываясь на отчетах об экспорте, который заявил, что должен взять на себя новый урожай «с гораздо более высокими ценами на удобрения и фитосанитарные». Аргентина, которая в 2020 году была седьмым экспортером пшеницы в мире, уже продала почти всю пшеницу, которая будет экспортироваться в сезоне 2021/22 года, за 13,9 млн тонн, согласно данным фондовой биржи Росарио.