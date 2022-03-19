Аргентина создает пшеничный фонд для борьбы с инфляцией

Буэнос-Айрес (AP) — Правительство Аргентины увеличило задержку экспорта сои и муки и создало Стабилизационный фонд пшеницы в качестве мер по борьбе с инфляцией, как было опубликовано в официальной государственной газете рано утром в субботу.

Президент Альберто Фернандес объявил о мерах в пятницу вечером. Таким образом, удержание экспорта сои и мучных продуктов вырастет с 31% до 33%, говорится в официальном бюллетене. Мера будет действовать до 31 декабря.

Это результат «устойчивого роста цен на продовольствие, который ускорился в геометрической прогрессии после вторжения Российской Федерации в Украину», который сильно повлиял на цены на пшеницу, кукурузу, подсолнечник и их производные, согласно Официальной газете Аргентинской Республики. И он направлен на «стабилизацию внутренних цен на основные продовольственные товары» населения, а также на то, чтобы гарантировать «объем, адекватный потребностям внутреннего рынка в поставках, поощряя большее производство этих товаров», говорит он.

Кроме того, в том же указе создается государственный трастовый фонд под названием «Аргентинский фонд стабилизации пшеницы», чтобы стабилизировать стоимость тонны пшеницы, используемой заводами страны для производства хлеба, цены на который взлетели в последние недели в южноамериканской стране.

Фернандес объявил в пятницу вечером о специальных мерах по сдерживанию инфляции в стране, которая составила 4,7% в феврале и 8,8% в этом году. Экономисты прогнозируют, что инфляция в марте превысит 5%.

Президент также объявил в пятницу о проведении круглого стола с различными производственными секторами на следующей неделе.

Эти заявления появились вскоре после того, как Фернандес получил поддержку Конгресса для пересмотра долга страны в 45 миллиардов долларов с Международным валютным фондом (МВФ).