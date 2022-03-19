Рейтинг Apple: 10 самых популярных песен в Испании

Музыкальное предложение никогда не было таким обширным, как сегодня, поэтому многим людям легко почувствовать себя устаревшим, однако с появлением таких платформ, как Apple, быть в курсе самых популярных на данный момент стало проще.

Apple предоставила своим пользователям плейлисты, где они могут ознакомиться с новостями и темами, которые завоевывают испанскую публику.

Реггетон, поп, баллады и региональная музыка - это самые популярные хиты в Испании в эту субботу, 19 марта:

1.

CANDY выпущен сегодня в этом рейтинге. Хит ROSALIA дает много поводов для разговоров. Захватывающий, идеальный и с большим потенциалом... Что еще можно попросить от песни?

2. ХЕНТАЙ

3. СЛАВА (feat. Выходные)

4.

Успех сбора капкейков является синонимом ROSALIA. Поэтому неудивительно, что его новая постановка под названием BIZCOCHITO по этому случаю дебютировала на четвертом месте. Кто еще может похвастаться таким количеством высококачественных репродукций?

5. САОКО

6. БУЛЕРИАС

Если говорить об избалованных людях, мы должны упомянуть РОЗАЛИЮ. Возможно, поэтому BULERÍAS дебютирует в рейтинге прямо на шестом месте.

7.

Последний сингл G3 N15 ROSALIA уже рассматривается как новая классика. G3 N15 входит сегодня с твердым шагом в список песен, которые чаще всего слушают на этой потоковой платформе.

8. КУРИЦА ТЕРИЯКИ

9. MOTOMAMI

Если говорить об избалованных людях, мы должны упомянуть РОЗАЛИЮ. Возможно, именно поэтому MOTOMAMI дебютирует в рейтинге прямо на девятом месте.

10. ВЕРСАЧЕ КОМБИ (feat. Tokischa)

Apple в войне потокового вещания

Apple Inc. — американская компания, которая производит электронное оборудование, программное обеспечение, а также предоставляет аудио и видео услуги через свои различные потоковые платформы.

Это компания, которая уже несколько лет считается одной из самых ярких и ценных в мире. По данным The Wall Street Journal, в августе 2018 года Apple стала первым способом достичь капитализации свыше 2 триллионов долларов; в этом году она превысила 3 триллиона долларов.

Среди своих программ выделяется Apple Music, которая позволяет пользователям получать доступ к музыке и подкастам.

Благодаря его сервису пользователи «la manzanita» могут получить доступ к более чем 90 миллионам песен, более чем 30 000 плейлистов и различным подкастам. Как и аналогичные, он позволяет загружать песни и слушать их в автономном режиме.

Что касается сервиса iTunes для просмотра сериалов и фильмов, пользователи могут в реальном времени узнавать содержимое и рекомендации не только самой платформы, но и из каналов или сервисов, которые она предлагает, которыми можно наслаждаться в режиме реального времени или загружать и наслаждаться без подключения к Интернету.

Среди названий, предлагаемых компанией, - Акапулько, спродюсированный мексиканским режиссером Эудженио Дербесом; «Медленные лошади», в которых появляется актер Гэри Олдман; корейские драмы, такие как Пачинко; сериалы, такие как «Шоу Снупи» и другие.

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