Рейтинг Apple в Перу: топ-10 самых популярных песен субботы, 19 марта

Музыкальное предложение никогда не было таким обширным, как сегодня, поэтому многим людям легко почувствовать себя устаревшим, однако с появлением таких платформ, как Apple, быть в курсе самых популярных на данный момент стало проще.

Apple предоставила своим пользователям плейлисты, где они могут ознакомиться с новостями и темами, которые завоевывают перуанскую публику.

Реггетон, поп, баллады и региональная музыка - это самые популярные хиты в Перу в эту субботу, 19 марта:

1. МАМИИ

2. Desperados

Последний сингл Рау Алехандро и Ченчо Корлеоне уже воспринимается как новая классика. Сегодня Desperados уверенно входит в список песен, которые чаще всего слушают на этой потоковой платформе.

3. Обертывание

4. Извините BB:/

Извините BB: /Tainy, Bad Bunny и Джульетта Венегас заняли нишу среди фаворитов на данный момент. Таким образом, он остается на четвертом месте.

5.

Сегодня Pantysito Pantysito премьера в этом рейтинге. Успех Alejo, Feid и ROBI дает много поводов для разговоров. Захватывающий, идеальный и с большим потенциалом... Что еще можно попросить от песни?

6. Красные каблуки

7. 12x3

Новейший DEKKO, 12x3, сразу занимает седьмое место в списке фаворитов. Дойдет ли он до драгоценного номера один в предпочтениях?

8.

9. Тьяго ПЗК: Сессии барповой музыки, том 48

Тьяго ПЗК: Сессии барповой музыки, том 48 от Bizarrap and Tiago pak теряет силу. Сегодня он пожинает недостаточную поддержку, чтобы продолжить свой путь к первому месту на подиуме. Он уже занял девятую позицию, что указывает на его уход.

10. Yonaguni

Apple в потоковой войне

Apple Inc. — американская компания, которая производит электронное оборудование, программное обеспечение, а также предоставляет аудио и видео услуги через свои различные потоковые платформы.

Это компания, которая уже несколько лет считается одной из самых ярких и ценных в мире. По данным The Wall Street Journal, в августе 2018 года Apple стала первым способом достичь капитализации свыше 2 триллионов долларов; в этом году она превысила 3 триллиона долларов.

Среди своих программ выделяется Apple Music, которая позволяет пользователям получать доступ к музыке и подкастам.

Благодаря его сервису пользователи «la manzanita» могут получить доступ к более чем 90 миллионам песен, более чем 30 000 плейлистов и различным подкастам. Как и аналогичные, он позволяет загружать песни и слушать их в автономном режиме.

Что касается сервиса iTunes для просмотра сериалов и фильмов, пользователи могут в реальном времени узнавать содержимое и рекомендации не только самой платформы, но и из каналов или сервисов, которые она предлагает, которыми можно наслаждаться в режиме реального времени или загружать и наслаждаться без подключения к Интернету.

Среди названий, предлагаемых компанией, - Акапулько, спродюсированный мексиканским режиссером Эудженио Дербесом; «Медленные лошади», в которых появляется актер Гэри Олдман; корейские драмы, такие как Пачинко; сериалы, такие как «Шоу Снупи» и другие.

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