Аниф раскритиковал предложение Петро о пенсиях: «к нему нельзя относиться ложью или вводящими в заблуждение аргументами»

Colombia's presidential candidate Gustavo Petro speaks after winning the referendum vote for the Historic Pact coalition, in Bogota, Colombia March 13, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Национальная ассоциация финансовых учреждений (Аниф) заверила, что предложение кандидата Густаво Петро о пенсионной реформе будет направлено на то, чтобы запутать людей.

Он отметил, что вопрос о пенсиях является одной из самых больших фискальных проблем и проблем справедливости, с которыми сталкивается Колумбия и будет сталкиваться, по крайней мере в течение следующих 100 лет, он представляет большой интерес для страны и с высоким уровнем чувствительности, поэтому «это не второстепенный вопрос, и к нему не следует относиться легкомысленно, а тем более с ложью или аргументами, сбивающими с толку».

Затем он указал, что «предложение использовать сбережения людей так, как если бы они были государственными деньгами, мало или вообще не показывает понимания того, как работают пенсионные системы в нашей стране».

Кроме того, Аниф добавил, что каким-то образом взяв сбережения, которые сегодня находятся у администраторов пенсионных фондов (AFP) , которые принадлежат почти 18 миллионам колумбийцев и которые сегодня составляют около 358 миллиардов долларов, для финансирования текущих государственных расходов, для выплаты пенсий всем через Medium Premium Режим, которым он управляет Copensiones (RPM) и субсидирует выплаты пожилым людям, живущим в нищете.

Кроме того, кандидат Петро заявил, что в этой ситуации пожилые люди должны получать доход в 500 тысяч песо.

Организация отмечает, что «использовать для оправдания «национализации» накопительных пенсий в рамках схемы индивидуальных сбережений (RAIS) в аргументах равенства и борьбы с бедностью неправильно».

Асиф призвал всех кандидатов в президенты проводить такие дебаты с обоснованными цифрами, а не на основе двусмысленных, запутанных представлений или совершенно неверной информации.

Комментарии начались после президентских дебатов, которые проходили в рамках альянса El Tiempo y Semana, где кандидат в президенты говорил об этом вопросе после допроса Федерико Гутьерреса, который выиграл консультацию коалиции Centro Esperanza.

Столкнувшись с допросом, Петро заверил, что эти деньги поступят из пенсионной системы, и именно тогда возникла проблема Colpensiones, которая вызвала довольно много сомнений у граждан, выразивших это через социальные сети.

«Откуда это серебро? Для реформы пенсионной системы деньги есть, они больше не нужны, их не нужно печатать, нужно изменить распределение», — сказал Густаво Петро.

Как пояснил тот же кандидат, эта идея основана на системах, которые уже применялись в других странах, таких как Уругвай.

«Вместо того, чтобы иметь частные пенсионные фонды с плохо управляемыми индивидуальными сберегательными взносами в размере 30%, которые они собирают в банке, вы отправляете эти деньги в государственный фонд — Colpensiones. На эти деньги мы немедленно выплачиваем текущие пенсии, которые сегодня выплачивает государство», — сказал Петро.

Таким образом, государство будет ежегодно освобождать из бюджета 18 миллиардов песо, чтобы выплачивать пенсионную премию в размере 50 тысяч песо трем миллионам человек.

Чтобы сделать вопрос немного яснее, лидер Human Colombia добавил: «Вкладчик в Colpensiones платит пенсию, кто вносит свой вклад, потому что он хочет пенсию. Когда он достигает своего возраста, вкладчики того времени выплачивают ему пенсию. Это метод, гарантирующий получение пенсии. Метод, который вы защищаете, Закон 100, больше не имеет пенсии, отнял пенсию у колумбийцев».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



