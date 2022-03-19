Американец Райли лидирует на турнире PGA Valspar Championship во Флориде

Американец Дэвис Райли закончил субботу с карточкой с 62 ударами (-9), своим лучшим раундом PGA США, чтобы взять лидерство в два выстрела после третьего раунда турнира Florida Vlaspar Championship.

25-летний новичок, чья единственная десятка лучших в туре заняла седьмое место на Бермудских островах в октябре прошлого года, занял первое место во Флориде, набрав 195 ударов (-18) на 54 лунках на поле Copperhead Course в Палм-Харборе, штат Флорида.

399-й в мире провел впечатляющий третий раунд без пугалов и забил 69-футовый удар на девятую лунку.

«Я был взволнован, что он зайдет», - сказал Райли. «У меня было очень хорошее начало. Мне показалось, что у меня есть некоторый импульс. Это был отличный день».

Райли побил старый рекорд в 54 лунках турнира 199, установленный южнокорейцем К.Джей Чой в 2002 году, а в прошлом году он сравнялся с Хэдвином в 2017 году и Сэмом Бернсом и Киганом Брэдли.

Американец Мэтью НеСмит, лидировавший накануне на 36 лунках, снова споткнулся на 16-й и 17-й лунках и опустился на второе место со 197 (-16), в то время как защищающийся чемпион Сэм Бернс и соотечественник Джастин Томас заняли третье место со счетом 198 (-15).

Чилийцы Мито Перейра и венесуэльский Джонаттан Вегас завершили день, заняв 34-е место, набрав 207 ударов (-6) каждый, раздав карты с 68 (-3) и 72 (+1) соответственно.

Среди латиноамериканцев, которые выбыли после второго раунда в пятницу, были мексиканцы Карлос Ортис и Абрахам Ансер, а также аргентинский Эмилиано Грилло.

- Результаты субботы после третьего раунда турнира PGA Tour Valspar Championship (пар-71):

1. Дэвис Райли (США) 195 (65-68-62)

2. Мэттью Несмит (США) 197 (67-61-69)

3. Джастин Томас (США) 198 (66-66-66)

. Сэм Бернс (США) 198 (64-67-67)

5. Адам Хэдвин (Канада) 200 (64-66-70)

6. Роберт Стреб (США) 202 (68-69-65)

. Мэтт Фицпатрик (Англия) 202 (67-68-67)

. Брайан Харман (США) 202 (67-67-68)

. Трой Мерритт (США) 202 (68-67-67)

. Ксандер Шауффеле (США) 202 (67-67-68)

...

34. Мито Перейра (ЧИ) 207 (69-70-68)

. Джонттан Вегас (США) 207 (64-71-72)

js-мех/сл