Алекс Тиенда бросился против Аделы Миши за то, что она «дразнила» ее прошлое

Алекс Тиенда - создатель контента, который посвятил себя посещению разных стран по всему миру, каждая из его поездок была задокументирована на его канале YouTube, чтобы его подписчики могли узнать об обычаях, жителях и туристических объектах.

Когда началось нападение России на Украину, этот ютубер был там и записал, каков был его процесс покинуть страну и добраться до Мексики, по его прибытии несколько СМИ были заинтересованы в том, чтобы дать ему место, чтобы рассказать свою историю в своих программах.

Тем не менее, Алекс Тиенда опубликовал твит, чтобы начать против Аделы Миха, ютубер объяснил, что ведущий попросил у него интервью, а он отказался из-за неприятного прошлого опыта. Впоследствии ведущая вспомнила «позорный» момент о своей жизни и, по мнению ютубера, это была какая-то месть.

(Фото: захват в Твиттере/ @AlexTienda)

«Уважаемый @Adela_Micha, я вижу, что отказ от интервью (из-за плохого обращения с вами в предыдущем интервью) заставил вас искать мое прошлое, чтобы посмеяться над моей работой. Если вам это поможет, я делюсь этим видео, в котором рассказываю вам этот забавный анекдот: https://youtu.be/FNKPubyYm8o», - написал Алекс Тиенда в своем первом твите, потому что ему казалось, что Миша пытается опозорить его чем-то, что уже давно произошло.

На своем шоу Me lo рассказала Аделе, что ведущая показала фрагмент шоу Caso Cerrado, в котором ютубер пришел жаловаться на своего партнера за якобы секс с овощами. На скриншоте, которым поделился Алекс Тиенда, водитель был показан смеющимся над ситуацией, как будто это что-то болезненное.

«Из дела, закрытого в Украину: это был день, когда ютубер отправился в Caso Cerrado, чтобы «подать в суд» на свою жену за секс с овощами», - написала Адела Миха в своих сетях, чтобы приложить видео.

Следует отметить, что Caso Cerrado - это программа, в которой истории людей, которые присутствуют, драматизируются и преувеличиваются, чтобы их развлекали перед зрителями, это не означает, что это вымышленные и абсолютно выдуманные ситуации; но это также не настоящие суждения или верные копии каждой из них. биография человека.

Адела Миха представила клип из программы (IG: adelamicha)

Видео, которым поделился Алекс Тиенда, было опубликовано в 2014 году, и в нем он объяснил, что ездил в Майами для участия в программе Telemundo, и постановка попросила всех рассказать анекдоты, которые их больше всего отметили, поэтому он решил рассказать опыт, полный ерунды; позже сценаристы строил различные кейсы для съемок.

История, которую должен был представить ютубер, заключалась именно в том, что у его девушки была какая-то «одержимость» природой до такой степени, что он занимался сексом с фруктами, поэтому Адела Миха пыталась высмеять его этим анекдотом, показалось совершенно неуместным или неуместным.

(Видео снято 7 лет назад, и мы все смеялись над ним в свое время, но наверняка оно сработает для вас). Я крепко обнимаю тебя!» , написал Алекс Тиенда, чтобы закончить свой твит. До сих пор Адела Миха не ответила в своих социальных сетях.

У Аделы уже была еще одна полемика Куартоскуро: Фотографии

Это не первое противоречие, с которым связан этот коммуникатор, потому что в декабре 2021 года Адела Миха подверглась резкой критике со стороны общественности. после болезненных заявлений, когда актриса Сильвия Пиналь была госпитализирована в больницу в Мехико по поводу проблем, связанных с гипотонией, инфекцией мочевыводящих путей и положительным результатом на COVID-19.

В разгар этого сочетания страданий журналистка подумала, что картина совсем не будет обнадеживающей для последней дивы мексиканского золотого кино, поэтому она рискнула попросить свою команду из радиопрограммы, которую она вела, подготовить материал для ее распространения в качестве дани.

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