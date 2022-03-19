Жест Алехандро Рианьо с предпринимателями, пострадавшими от фестиваля Jamming

Несколько предпринимателей пострадали от отмены фестиваля Jamming Festival 2022, некоторые из них обратились в свои социальные сети и в социальные сети близких друзей, чтобы продать товары, с которыми они остались на своих стендах, готовые принять более 50 000 участников, которые ждали мероприятия каждый день с 19 по 21 марта.

В социальных сетях также можно было наблюдать раздражение некоторых посетителей, которые толпились перед ночным клубом Casa Babylon, чтобы показать несоответствие из-за несоответствия организаторам мероприятия. Эти люди носили дорожные сумки в руках и искали объяснений произошедшего. Некоторые из протестующих из таких стран, как Эквадор, Боливия, Мексика и Коста-Рика.

Было также несколько пользователей Интернета, которые с помощью цифровых платформ продвигали различные вспомогательные средства предпринимателям, повторяя сообщения, которыми они делились о различных продуктах, которые они намеревались продавать в день мероприятия.

В знак сопереживания пострадавшим комик Алехандро Рианьо сделал важное объявление в своих социальных сетях, в котором сообщил, что прибыль, которую он получает от своих выступлений в музыкальной столице, будет пожертвована людям, которые пострадали от отмены мероприятия.

«В этом году в рамках нашего национального тура деньги, которые мы собрали с нашего шоу в Ибаге, будут пожертвованы предпринимателям, которые были частью Jamming и потеряли все. Следите за информацией, чтобы получить поддержку с этой стороны. Много сил!» , он написал через свои «Истории».

Это может вас заинтересовать: Филиппо Ганна, еще один велосипедист, который посылает свой голос поддержки Игану Берналю: «Нам его не хватает»

Вот полное содержание Алехандро Рианьо :

Комик Алехандро Рианьо пожертвует выручку от своих шоу в Ибаге предпринимателям, пострадавшим от фестиваля Jamming. Взято из Instagram @rastreandofamosos

Слова Алехандро Рианьо быстро распространились на различных развлекательных порталах, которые отвечают за тиражирование контента знаменитостей в своих социальных сетях. В данном случае ответственным был «Растрандо Фамосос», где он уже превышает 3500 лайков и более 120 комментариев, среди которых хорошее качество комика выделяется, когда дело доходит до помощи нуждающимся.

«Он, безусловно, лучший», «Это посты, которые стоит увидеть», «Замечательно больше таких людей, как он», «Нечего удивляться, ВСЕГДА готов помочь и поддержать людей. Еще одна из его прекрасных работ», «Супер, это инициатива, которую должны взять на себя предприниматели», «Эта, если он хочет реальных перемен, в отличие от Epa Colombia, который все, что он делает, это заполняет карманы и не выполняет несколько обещаний», среди прочего.

В своем аккаунте в Твиттере комик из Боготы Алехандро Рианьо рассказал о разногласиях, которые у него были в течение нескольких дней с Мигелем Поло. Хотя он не ссылался буквально на новоизбранного политика в Палату представителей, по специальному ограничению афро последователи актера, который дает жизнь Хуанпису Гонсалесу, предположили, что это был ответ на то, что произошло ранее. Утром 14 марта, на следующий день после выборов, Рианьо поделился нитью трелей, в которых заверил, что не должен быть в центре дебатов во время голосования.

«Несколько дней назад я сказал, что поделюсь тем, что я думал после выборов, и вот это. Я открываю тему: я считаю, что выборы — это не триумф избранных; они должны стать триумфом общин и обязанностью работать на них. Если они не получат изменений, никто не победит, ничего не произойдет», — начал Рианьо, а затем подробно изложил свое мнение о выборах.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: