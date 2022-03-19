Российский нефтяной магнат, преследуемый Кремлем, попросил Запад противостоять Владимиру Путину: «Он бандит, бандит»

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

«Я веду личную войну с Владимиром Путиным почти 20 лет. Это привело к тому, что меня посадили в тюрьму на десять лет в России, а затем выслали с предупреждением, что если я вернусь, меня ждет пожизненное заключение. Знаю ли я мужчину, который все это со мной сделал? Думаю, да. Вот почему я отчаянно смотрю на пораженческий подход западных лидеров, таких как Джо Байден, Эммануэль Макрон и Нафтали Беннетт», — отмечает Михаил Ходорковский в строгом интервью The Economist.

Бывший российский нефтяной магнат утверждает, что знает, насколько россияне считают западных лидеров слабыми. «Частично проблема заключается в том, что нынешние лидеры западных стран никогда не имели дела с головорезами. Его опыт и образование относятся к взаимодействию между государственными деятелями», - говорит он, добавляя: «С Владимиром Путиным дело обстоит иначе. Он вырос в КГБ, организации, которая полагалась на силу и презрение к закону. Во время работы в мэрии Санкт-Петербурга в начале 90-х годов отвечал за неформальное взаимодействие правоохранительных органов с гангстерами. В то время Санкт-Петербург воспринимался в России так же, как Чикаго воспринимался во время запрета. Вместо контрабанды виски гангстеры продавали наркотики и масло».

Михаил Ходорковский (Reuters/Генри Николс/Архив)

Он утверждает, что времена изменились, но его способ решения проблем остался. «Некоторые разговоры между его приближенными и известными преступниками, обнародованные после расследования испанской прокуратуры, помогают понять, как произошло убийство Александра Литвиненко и отравление Алексея Навального и Скрипалей по указанию лидера. Такие действия являются нормой в кругах президента, потому что он по своей природе хулиган», - говорит он.

«Это резкая ошибка, что он рассматривается как нормальный государственный деятель. Зарубежные партнеры России не понимают, кто он на самом деле», - настаивает он.

Он предупреждает, что если западные страны говорят, что не собираются отказываться от Украины и все же делают именно это, для Путина это означает, что они слабы. «И это делает вероятным, что я буду смотреть на других соседей, таких как Эстония, Латвия, Литва и Польша, которые ранее также были частью Российской империи», - предупреждает он.

Разрушительное изображение после российской бомбардировки в Киеве (REUTERS/Марко Джурица)

Изгнанный бизнесмен утверждает, что Путин в своей голове уже давно воюет не с Украиной, а с Соединенными Штатами. Он говорит: «Привычка к безнаказанности среди головорезов не утихает так быстро. А это значит, что война, скорее всего, будет еще хуже».

Он напоминает, что Путину удалось повысить свой положительный имидж, когда он пришел к власти, в 1999 году, с чеченской войной. Он решил проблему контроля над своим «исполняющим обязанности президента» Дмитрием Медведевым, идущим на войну с Грузией в 2008 году. Идя на войну по приказу Путина, Медведев был вынужден отказаться от собственной программы модернизации. А также решил проблему популярности в 2013-14 годах, взяв Крым.

И он делает жестокое предсказание: «В 2024 году пройдут выборы и Путин начнет новую «спецоперацию». Молдова слишком маленькая, поэтому, вероятно, она находится в странах Балтии или Польше. Если Путина не остановят в воздухе над Украиной, НАТО придется бороться с ним на земле».

Кроме того, он утверждает, что у российского президента маниакальный психоз. «Он одержим тем, чтобы быть такой исторической фигурой, как Сталин. Он поставил огромную статую князя Владимира, создателя России, у дверей своего Кремля. Но он не суицид. Он будет применять ядерное оружие только в том случае, если считает, что ответа не будет».

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