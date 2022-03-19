Взгляд на немецкий день

Результаты и бомбардиры матчей 27-го тура немецкой футбольной лиги, который проходит с пятницы по воскресенье:
- пятница:
Бохум 0
Боруссия Менхенгладбах 2: признание вины (55), Эмболо (61)
- суббота:
Штутгарт 3 Вальдемар (44), Мармуш (78), Томас (85)
Аугсбург 2 Хан (6), Грегорих (45+1)
Майнц 4 Буркардт (1, 75 уголовных), Ниахате (65 уголовных преступлений), Ингвартсен (79 уголовных)
Арминия Билефельд 0
Герта Берлин 3 Старк (39), Бельфодил (63), Тусар (74)
Хоффенхайм 0
Гройтер Фюрт 0
Фрайбург 0
(17:30 по Гринвичу) Бавария Мюнхен
Юнион Берлин
(14:30 по Гринвичу) РБ Лейпциг
Айнтрахт Франкфурт
(16:30 по Гринвичу) Вольфсбург
Байер Леверкузен
(18:30 по Гринвичу) Кельн
Боруссия Дортмунд
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