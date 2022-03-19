Взгляд на немецкий день

Результаты и бомбардиры матчей 27-го тура немецкой футбольной лиги, который проходит с пятницы по воскресенье:

- пятница:

Бохум 0

Боруссия Менхенгладбах 2: признание вины (55), Эмболо (61)

- суббота:

Штутгарт 3 Вальдемар (44), Мармуш (78), Томас (85)

Аугсбург 2 Хан (6), Грегорих (45+1)

Майнц 4 Буркардт (1, 75 уголовных), Ниахате (65 уголовных преступлений), Ингвартсен (79 уголовных)

Арминия Билефельд 0

Герта Берлин 3 Старк (39), Бельфодил (63), Тусар (74)

Хоффенхайм 0

Гройтер Фюрт 0

Фрайбург 0

(17:30 по Гринвичу) Бавария Мюнхен

Юнион Берлин

(14:30 по Гринвичу) РБ Лейпциг

Айнтрахт Франкфурт

(16:30 по Гринвичу) Вольфсбург

Байер Леверкузен

(18:30 по Гринвичу) Кельн

Боруссия Дортмунд

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